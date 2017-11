Alcol test falsati?/ Etilometro va in tilt se il poliziotto si lava le mani con il gel

24 novembre 2017 Silvana Palazzo

Alcol test falsati? Studio Usa lancia l'allarme

Etilometro in tilt se il poliziotto si lava le mani col gel. Se chi esegue il “test del palloncino” si è lavato le mani con un disinfettante o un altro detergente può falsare il risultato. La notizia è stata lanciata dal Journal of Forensic Sciences del Missouri Department of Health and Senior Service. Uno studio dimostra che chi somministra il test per verificare un'eventuale guida in stato di ebbrezza non deve essersi lavato le mani con un gel perché altrimenti rischia di far risultare positivo l'esito del test, anche se chi lo fa non ha bevuto. Molti dei detergenti in gel contengono alcol, che non può passare attraverso la pelle, ma comunque c'è una percentuale che evapora. Per verificare se ciò può incidere sulle misure dell'alcol test sono state coinvolte in un esperimento 65 persone totalmente sobrie che sono state suddivise in tre gruppi, ognuno testato con un tipo differente di analizzatore. In tutti questi casi gli operatori si sono lavati con il gel prima della misura, aspettando che le mani si asciugassero. Nel 10% dei casi l'analisi ha dato esito positivo, nonostante i soggetti non avessero bevuto, mentre in un altro 31,5% dei casi lo strumento è andato in errore.

TEST DEL PALLONCINO POSSONO ESSERE FALSATI DAL GEL

Gli autori dello studio sostengono che a fronte di questa scoperta “potrebbe essere opportuno avvisare gli operatori su questa possibilità, per evitare false accuse”. Nel frattempo bisogna sperare che l'agente, o chi esegue il test, non si sia disinfettato le mani con prodotti a base di alcol perché questa pratica rischia di dare dei falsi positivi al test. Lo studio ha puntato il dito contro gel e schiume igienizzanti che sono presenti negli uffici delle forze dell'ordine. Il ricercatore Brian Lutmer ha spiegato che anche l'operatore che esegue la prova su un altro soggetto deve adottare ogni precauzione per evitare contatti personali con l'alcol. Anche altri studi avevano provato che i disinfettanti per le mani possono distorcere le letture dei dispositivi portatili, ma questa volta gli autori dello studio si sono concentrati sugli strumenti che rilevano l'alcol nel respiro. Il tema è scottante anche perché questi test hanno valore probatorio in tribunale. Lutmer ha chiarito che questo studio ha dei limiti e che andrebbe ripetuto aumentando il numero dei test e usando etilometri diversi, ma i risultati andrebbero comunque valutati con attenzione.

