BLACK FRIDAY 2017/ Sconti Zara, Expert, Amazon e Pandora: l'ombra dello sciopero

Black Friday 2017, sciopero Amazon: le principali sigle sindacali hanno indetto uno sciopero per oggi 24 novembre 2017 che coinvolge il noto colosso dell'e-commerce

Black Friday 2017, sciopero Amazon

Black Friday 2017, è il giorno degli sconti per tutti i grandi marchi, con i "saldi" importati dagli Stati Uniti che coinvolgono in particolare le catene di vendita online e di tecnologia. Il Black Friday di Amazon è forse il più noto, ma ance Zara, Expert, Pandora e tanti altri hanno il proprio Black Friday o la propria Black Week. E oggi però il punto dolente potrebbe arrivare proprio da Amazon a causa dello sciopero dello stabilimento di Piacenza. Con il Black Friday di oggi, Amazon: il colosso dell’e-commerce segna un primato, ma non nelle vendite. L’appuntamento con l’ormai celebre venerdì nero è atteso dagli appassionati di shopping online ma la situazione odierna è decisamente delicata. E’ stata infatti indetta, ai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e U iltucs ed dalle categorie dei somministrati Felsa Cisl, Nidil Cgil Uiltemp in Amazon, una giornata di sciopero dalle lavoratrici e dei lavoratori italiani nello stabilimento di Castel San Giovanni a Piacenza. Una situazione delicata, come dicevamo, visto che i dipendenti del centro Amazon in questione sono circa quattro mila. Previste, dunque, molte consegne saltate nel giorno più atteso dal punto di vista dei consumatori, con lo sciopero che arriva al culmine di una settimana di sconti, in cui il sito di e-commerce ha proposto articoli a prezzi molto convenienti.Ma non solo: lo sciopero prevede inoltre "il blocco delle prestazioni lavorative in straordinario fino alla fine dell’anno".

BLACK FRIDAY 2017, LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

I perché di questo sciopero indetto dalle sigle sindacali risalgono alle condizioni economiche nelle quali lavorano i dipendenti di Amazon, che hanno iniziato lo sciopero già a partire dalla giornata di ieri 23 novembre 2017. "Purtroppo per Amazon non solo il lavoro è una merce, ma anche il lavoratore lo è, ed è una merce deperibile: fintanto che tu lavoratore sei funzionale ai ritmi dell’azienda sei OK. Se ti "rompi”, svanisce l incantesimo", si legge sul comunicato diramato dalle sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero in questione. Non mancano le rivendicazioni collegate allo sciopero, come viene successivamente sottolineato: “si chiede all'utilizzatore e alle agenzie coinvolte (Adecco, Manpower, Gi Group) la riduzione del turn over, l'allungamento della durata dei contratti in somministrazione e la condivisione di percorsi di stabilizzazione, il rispetto della parità di trattamento retributiva sui livelli di inquadramento e sulla negoziazione di premi economici integrativi, un utilizzo corretto del Monte Ore Garantito, ritmi di lavoro che non mettano a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

