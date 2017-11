Cyber Monday 2017/ Sconti e offerte sui prodotti tecnologici per chiudere al meglio la Black Friday Week

Cyber Monday 2017: sconti e offerte sui prodotti tecnologici per chiudere al meglio la Black Friday Week. Tante promozioni per l'acquisto di oggetti hi-tech. Il 27 novembre ultimo "assalto"

24 novembre 2017 Silvana Palazzo

Cyber Monday 2017 (Foto: da Pixabay)

Il Cyber Monday è alle porte: le giornate dedicate ai saldi non termineranno con il Black Friday. Lunedì 27 novembre verranno lanciati sconti sui prodotti hi-tech, quindi questa giornata rappresenta una nuova occasione per fare acquisti online a prezzi convenienti. Pur essendo meno conosciuto del Black Friday, è un evento nato negli Stati Uniti nel 2005 per promuovere lo sviluppo delle vendite online. E come consuetudine si celebra il lunedì successivo al Black Friday. In origine era pensato per espandere le promozione ai clienti ritardatari, quindi coloro che non avevano beneficiato delle promozioni del Black Friday potevano approfittare degli scontri del Cyber Monday. Il primo però è orientato al commercio tradizionale, il secondo allo shopping online, ma questa distinzione in Italia è quasi impercettibile. Per questo il Cyber Monday rappresenta un'altra buona chance per beneficiare di sconti. Gli oggetti più ricercati durante il Cyber Monday sono quelli hi-tech: dal tablet allo smartphone. Gli sconti potrebbero arrivare in alcuni casi anche al 50%.

CYBER MONDAY, L'ULTIMO ASSALTO (ONLINE) A SCONTI E OFFERTE

La Black Friday Week si conclude con il Cyber Monday. Su Amazon le offerte vengono pubblicate ogni cinque minuti, su eBay si trovano sconti fino al 60%, MediaWorld ha annunciato tante offerte su tablet, notebook, Tv, smartphone e altri prodotti tecnologici in occasione del Cyber Monday. Euronics offrirà al 50% e altre offerte fino al 50%. Unieuro ha previsto sconti su molti prodotti tecnologici ma non si conoscono nel dettaglio le offerte. Un'indagine condotta da eBay sui principali venditori professionali italiani che partecipano al Black Friday e al Cyber Monday quest'anno rivela che 12,5 milioni di persone faranno acquisti, spendendo in media 100 euro ciascuno. Opportunità per clienti, che possono così approfittare di offerte molto interessanti per acquistare un prodotto tanto desiderato, e per le aziende, che con Cyber Monday possono raggiungere anche nuovi acquirenti. Non a caso tra i venditori che hanno partecipato all'edizione dello scorso anno il 29% di loro ha raggiunto almeno il 20% di acquirenti in più rispetto alla media giornaliera, mentre il 43% ha dichiarato di averne raggiunto tra il 10 e il 19% in più.

© Riproduzione Riservata.