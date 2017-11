David Rossi/ Mps, nuove indagini in corso ma verità ancora lontana (Quarto Grado)

David Rossi, ultime notizie: anche la procura di Genova apre una doppia indagine sulla morte del dirigente di Mps. Il caso irrisolto al centro della nuova puntata di Quarto Grado.

24 novembre 2017 Emanuela Longo

David Rossi (Quarto Grado)

Resta ancora un mistero la morte di David Rossi, capo della Comunicazione di Mps, precipitato dalla finestra del suo ufficio la sera del 6 marzo 2013. Si è trattato realmente di suicidio, come archiviato per ben due volte dalla procura senese, oppure c'è dell'altro dietro quella morte inquietante e ricca di dubbi? La famiglia non ha mai creduto che David avesse deciso di togliersi la vita e fino ad oggi continua a chiedere con forza che venga finalmente fatta luce su uno dei gialli che non è mai stato dimenticato a Siena, sebbene vi sia quasi una sorta di omertà attorno ad esso. Dopo i numerosi servizi realizzati dalla trasmissione di Italia 1, Le Iene, torna sul giallo del dirigente di Mps anche la trasmissione Quarto Grado, in onda stasera su Rete 4. Il motivo è presto detto: a distanza di quattro anni dalla morte di Rossi, la procura di Genova, dopo i servizi di Antonino Monteleone, ha riaperto il caso avviando due nuove indagini per i fatti riguardanti i magistrati senesi, la prima per diffamazione e la seconda per abuso d'ufficio. Il Secolo XIX ha ripercorso le ultime tappe dell'intricata vicenda ancora irrisolta ma che potrebbe ora portare ad inediti colpi di scena. Quelle prove considerate "irrilevanti" dai magistrati che per primi si occuparono del caso, sono diventate oggi motivo di sequestro da parte della Procura di Genova la quale ha in corso un'inchiesta sul presunto insabbiamento del giallo compiuto in Toscana. Tutto ciò sarebbe avvenuto dopo che il legale storico della famiglia della vittima ha messo per la prima volta nero su bianco in un verbale, il fatto che la magistratura senese ignorò segnalazioni ritenute da sempre importanti per la soluzione del giallo.

DAVID ROSSI, MPS: QUALI NOVITÀ IN ARRIVO? (QUARTO GRADO)

Dopo i primi passi compiuti dalla procura di Genova, anche quella di Siena è tornata ad indagare per la terza volta sulla morte di David Rossi, con due fascicoli a carico di ignoti. L'elenco degli interrogativi da parte dei familiari del dirigente Mps è stato sempre troppo lungo per spingerli ad arrendersi ma sicuramente ad aver contribuito ad aggiungere nuovi tasselli nell'intricato caso, spronando le due procure a tornare ad indagare è stata la maxi inchiesta condotta da Antonino Monteleone, inviato de Le Iene. A Formiche.net di recente ha rivelato che la sua inchiesta non si è affatto conclusa ma che anzi potrebbero presto emergere "fatti ancora inediti". "Più si scava in questa storia e più capisco che alla verità siamo ancora lontanissimi", ha detto Monteleone al portale, spiegando come i dubbi di chiarire siano ancora numerosissimi. Ad oggi, di fatto, non ci sarebbero tutti gli elementi sufficienti a far parlare con estrema certezza di un suicidio. I segni sul corpo di David e le tante anomalie emerse porterebbero a far pensare all'ipotesi dell’omicidio, ma nessuna pista può essere esclusa con certezza. Dopo sei puntate sul caso, 140 minuti di racconto televisivo e l'apertura di due indagini a Genova e altrettante a Siena, l'inviato annuncia nuovi appuntamenti sul giallo, con ricostruzioni di scenari e racconti inediti che potrebbero contribuire a fornire una ulteriore svolta all'emblematico caso.

