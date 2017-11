Eurojackpot/ Estrazione n. 47/2017: i numeri vincenti! (oggi, 24 novembre 2017)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 47/2017: numeri vincenti del 24 novembre 2017, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

24 novembre 2017 Silvana Palazzo

Eurojackpot, l'estrazione di oggi

Entra in gioco Eurojackpot, che mette in palio un montepremi europeo. L'ultima estrazione del mese potrebbe chiudersi con il botto, magari con il bis, visto che la settimana scorsa è stato realizzato l'ambitissimo 5+2. Il jackpot era ripartito da 10 milioni di euro, una somma straordinaria che è stata vinta da un fortunatissimo appassionato di questo gioco. Oggi, venerdì 24 novembre 2017, potrebbe essere il turno di uno di voi. Si riparte dalla stessa intrigante somma in grado di cambiare la vostra vita e quella di chi vi sta accanto. Del resto sarebbe una buona occasione per migliorare i risultati azzurri, che nell'ultima estrazione di Eurojackpot sono stati meno positivi di quanto tradizionalmente auspichiamo. La vincita più alta realizzata in Italia è stata di 274,70 euro, quindi bisogna fare assolutamente meglio nell'appuntamento di stasera con la fortuna, sperando che si presenti. Siete carichi per provare l'assalto al 5+2?

Il gioco che vi mette in sfida con il resto d'Europa è tornato con il suo montepremi sempre milionario: è il giorno di Eurojackpot, per il quale 18 Paesi sono in gara ogni venerdì. Come si gioca? Questo è l'interrogativo di chi muove i primi messi in questo mondo ricco di sogni e aspirazioni. La risposta è semplice proprio come le modalità di gioco: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Poi non bisogna fare altro che attendere l'estrazione, sperando di accedere in una delle 12 categoria di vincita, dal 5+2 ambitissimo al 2+1 consolatorio. Per vincere il milionario jackpot europeo bisogna indovinare la combinazione vincente, come accaduto la scorsa settimana. A tal proposito, ricordiamo cosa è successo la scorsa settimana. I numeri vincenti di Eurojackpot sono stati: 3-4-17-41-47, Euronumeri 2-5. L'auspicio è che l'appuntamento odierno sia “dorato” per gli italiani. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

