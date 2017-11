INCIDENTE STRADALE/ Genova, auto si ribalta al bivio A10-A26: traffico ko (oggi 24 novembre 2017)

Incidente stradale, le ultime notizie di oggi 24 novembre 2017: Genova, un'auto si è ribaltata al bivio tra A10 e A26 tra Arenzano e Voltri, 2 feriti non gravi. Scooter ribaltato a Cagliari

24 novembre 2017 Niccolò Magnani

Incidente stradale in autostrada (LaPresse)

Una mattinata molto complessa per il traffico verso Genova, con un incidente stradale molto spettacolare e dal bilancio per fortuna meno grave della dinamica, ma che sta comportando un blocco alla viabilità tra Arenzano e Voltri in direzione Genova: verso le ore 8 un’auto esattamente al bivio tra A10 e A26 ha perso il controllo e si è ribaltata più volte, forse a causa dell’asfalto bagnato. Per fortuna non ha comportato altri mezzi coinvolti nell’incidente, ma ha comunque tenuto un traffico sotto scacco fino almeno alle 10 e “promette” male anche per le prossime ore, mentre i soccorsi stanno cercando di liberare la carreggiata. Due feriti, non gravi, sono stati portati all’ospedale di Genova Galliera ma la situazione per loro è assolutamente rosea, vedendo il grave sinistro avvenuto: rallentamenti e code sui principali snodi e in uscita a Bolzaneto per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Come riporta Genova 24, è avvenuto un altro incidente sempre nel Genovese, questa volta sul lungomare Canepa, dove uno scooter si è scontrato contro un tir: un ferito, anche qui non grave e traffico però bloccato.

CAGLIARI, GRAVE UN 38ENNE SCHIANTATO IN SCOOTER

Sul fronte incidenti stradali per questa mattinata convulsa di fine settimana, da segnalare un gravissimo sinistro avvenuto questa volta in Sardegna e nella viabilità cittadina di Cagliari: precisamente a Viale Monastir, come spiega L’Unione Sarda, uno scooter all’alba ha perso il controllo della strada, ha urtato il cordolo a bordo carreggiata e si è ribaltato di fatto “volando” per decine di metri e sbattendo violentemente la testa sull’asfalto. Soccorso da un’ambulanza in pochi minuti, è stato trasportato in urgenza all’ospedale dove è ancora in Rianimazione: è in gravi condizioni anche se al momento non sembra temere per la vita. Sempre l’US, riporta che dalle prime verifiche dei vigili, l’uomo - 38enne sardo - fosse senza patente perché da poco revocata.

