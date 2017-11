Ikea ritira cassettiera “killer”/ Malm richiamata dopo la morte di 8 bambini: c’è pericolo in Italia?

Ikea ritira cassettiera “killer” Malm: richiamata dopo la morte di 8 bambini. La situazione in Italia, le ultime notizie sulla decisione del colosso svedese dopo 186 incidenti

24 novembre 2017 Silvana Palazzo

Ikea ritira cassettiera “killer” Malm (Foto: da Pixabay)

La cassettiera “Malm” di Ikea miete vittime: in 28 anni ha ucciso 8 bambini e ne ha feriti una novantina. Una cassettiera killer, motivo per il quale il colosso svedese ha ordinato il loro ritiro negli Stati Uniti e in Canada. Chi l'ha acquistata può ottenere il rimborso totale oppure può chiedere il kit per il fissaggio al muro. Il problema, infatti, è che si ribalta. Il richiamo comunque non riguarda né l'Italia né l'Unione europea, dove non è stato adottato alcun provvedimento. Due mesi fa l'azienda aveva inviato 13 milioni di e-mail fornendo i dettagli sul ritiro dei mobili, ora giunge la notizia della decisione. Tutti gli incidenti, l'ultimo dei quali è avvenuto lo scorso maggio, sono stati causati da un mancato o scorretto ancoraggio alla parete. Se ci si “appende” ad un cassetto si fa ribaltare la cassettiera con conseguenze drammatiche. L'ultima vittima è Jozef Dudek, di soli due anni: nel maggio scorso è stato schiacciato dal mobile nella sua casa di Buena Park, in California.

IKEA: IN TOTALE 186 INCIDENTI, ULTIME TRE VITTIME RISARCITE

Ikea nel 2016 fu costretta a risarcire le famiglie delle ultime tre vittime, morte nell'arco di due anni, con una somma complessiva di 50 milioni di dollari. Nello stesso anno ritirò dal mercato 30 milioni di cassettiere “Malm”. In totale sono 186 le segnalazioni di incidenti con i prodotti di questa linea. Lo riferisce la Consumer Product Safety Commission Usa. Il colosso svedese, come precisato dall'amministratore delegato Lars Petersson, ha ribadito il rischio di ribaltamento e l'importanza di fissare al muro le cassettiere attraverso una campagna di comunicazione su social, tv, giornali e sito. “Vogliamo puntare l'attenzione sul fatto che il miglior modo per evitare il rovesciamento del mobile è eseguirne l'ancoraggio alla parete con gli accessori indicati nelle istruzioni di montaggio”, ha dichiarato Petersson. Ma ha ribadito il richiamo “per raggiungere il maggior numero di persone possibile”.

© Riproduzione Riservata.