LO SPEGNITORE DI MADONNE/ Milano, mistero statuette nei cortili: “non mi prenderete!”

"Lo spegnitore di Madonne": Milano, mistero sulle statuette con luci spente nei cortili. Il "genio": "non mi prenderete mai!". Ma per caso parlava il suo cervello?

24 novembre 2017 Niccolò Magnani

Lo spegnitore di Madonne (Twitter)

Va premesso che se uno si diverte a spegnere le luci delle statuette della Madonna nei vari cortili di qualsivoglia città, qualche “piccolo” problema tra sé e il proprio animo (o almeno col proprio tempo libero) ci deve essere. Se per di più si mette a firmare dei fogli quasi fosse un “vendicatore” solitario merita non tanto l’indignazione web, ma la consapevolezza comune di come non solo la mamma, ma anche la nonna, la bisnonna e la trisavola dei cretini è perennemente incinta. Fatti: parte tutto da Milano dove nelle ultime settimane è un fenomeno alquanto strano quello che succede nel cortili di uno dei tanti vecchi palazzi, quelli dove oltre all’architettura meravigliosa in pieno stile milanese, fanno sorgere piccole statue in piccole edicole con Madonnine che impreziosiscono il cortile e proteggono i condomini. Ecco, sono ovviamente illuminate a volte con semplici cerini altre con delle luci che a fianco della teca permettono di accendere la luce appena scende il sole: si firma “lo spegnitore di Madonne”, l’inutile idiota che ha ben pensato di fare un giretto per questi cortili e spegnere quelle lucine tanto belle quanto innocue.

TRA DIO E L’IRONIA

La foto che vedete qui sopra riguarda un cortile di un vecchio palazzo di ringhiera di Via Trivulzio, appunto a Milano, dove dal Dopoguerra è presente una statuina della Madonnina messa in quell’edicola dagli abitanti dell’epoca come forma di ringraziamento per i bombardamenti che avevano “risparmiato” l’intero condominio. Come spiega Repubblica, con foto di Massimo Chierici diffuso poi via social, quella statuina viene costantemente spenta per non si qual bizzarro motivo. È stato affisso un piccolo cartello che esplica, «si prega di non spegnere la luce alla Madonna», con i condomini inferociti per lo strano fenomeno e per la risposta affissa qualche giorno dopo dallo strabiliante e geniale provocatore (avevamo finito le virgolette, non se le merita), «non mi prenderete mai!» (ma parlava del suo cervello forse?), firmato appunto “lo spegnitore di Madonne”. Va detto che la simpatia non gli manca all’”imbecille” (nel senso di “imbelle”, citazione per i più sofisticati, ndr) che ha voluto così ingaggiare una sfida all’ultimo sangue con le vicine pie-donne del condominio. Nella clamorosa gara di ironia arriva, quella vera, di Dio (l’account Twitter che scimmiotta il Padre Eterno) che ci ha fatto sorridere per davvero ritwittando la foto dello “spegnitore mariano”: «io ti troverò».

