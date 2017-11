Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 25 novembre 2017: Mirjana, “non servono veggenti ma un cuore aperto”

Madonna di Medjugorje, il nuovo messaggio del 25 novembre 2017: l'attesa e le parole della Madre di Dio. Mirjana ricorda, "non servono i veggenti ma un cuore libero e aperto"

24 novembre 2017 Niccolò Magnani

Messaggio Madonna di Medjugorje

Si attende il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje diffuso come ogni 25 del mese dai veggenti e immediatamente tradotto in tutte le lingue mondiali: un appuntamento seguito e atteso da migliaia di pellegrini dediti e affezionati al Santuario mariano in Bosnia. Un’attesa che non rimane senza polemiche per i tantissimi critici anche all’interno della Chiesa che reputano la vicenda dei veggenti più vicina ad una “fake news” che non alla vera apparizione della Madre di Dio. In una passata intervista rilasciata da una delle prime veggenti - era una ragazzina quando la Signora le apparve ormai 30 anni fa - Mirjana Dragicevic Soldo ebbe a ripetere che il punto centrale non sono loro, i veggenti, non sono i mediatori, ma quell’origine buona donde viene il messaggio e il richiamo alla conversione. «Incontro spesso molte persone che mi chiedono di essere guarite e di aver trovato Dio a Medjugorje: questo testimonia che quando avete bisogno della Mamma non vi servono i veggenti, vi serve solo un cuore aperto perché la Madonna stessa ripete sempre “Aprite il vostro cuore, Io sarò con voi”». Per Mirjana dunque la conversione non è un fatto di “apparizioni” ma dipende dal singolo uomo e dalla singola donna, «dipende da quanto vogliamo che nostra Madre stia con noi».

MADONNA MEDJUGORJE, IL MESSAGGIO DEL 25 OTTOBRE 2017

Esattamente un mese fa, come ogni 25 del 12 mesi dell’anno, il messaggio della Madonna “recapitato” e pubblicato in tutto il mondo dai veggenti di Medjugorje trattava del tema complesso e difficile delle “tribolazioni e inquietudini nella vita e nella fede”. La Madre di Dio ebbe poche ma decise parole per provare ad incutere fiducia e speranza nel cuore dell’uomo affranto per la difficoltà e a volte pieno dramma della realtà quotidiana: ecco il messaggio integrale diffuso, con l’accenno importante alla conversione personale, passo unico e indispensabile per la piena e libera dipendenza dal Padre che è nei Cieli. «Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito ad essere preghiera. Tutti avete problemi, tribolazioni, pene e inquietudini. I santi vi siano modello ed esortazione alla santità, Dio vi sarà vicino e voi sarete rinnovati con la ricerca e la conversione personale. La fede sarà per voi speranza e la gioia regnerà nei vostri cuori.Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

