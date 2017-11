SVETLANA BALICA/ Regoledo, scomparsa dopo morte di Nicola Pontiggia: sfuma la coppia perfetta? (Quarto Grado)

Svetlana Balica: la 44enne moldava scomparsa nel nulla da Regoledo dopo la morte sul lavoto del marito Nicola Pontiggia: tanti pettegolezzi e doppio mistero.

24 novembre 2017 Emanuela Longo

Nicola Pontiggia e la moglie Svetlana Balica (Facebook)

Si tinge di giallo la sparizione di una donna, Svetlana Balica, 44enne di origine moldava ma residente a Regoledo (Sondrio), della quale non si hanno più notizie dalla morte altrettanto misteriosa del marito Nicola Pontiggia. Il duplice giallo sarà oggi al centro della nuova puntata di Quarto Grado che tenterà di far luce su una vicenda ricca di lati oscuri, dubbi e qualche pettegolezzo. La denuncia di scomparsa della 44enne è stata presentata lo scorso 2 novembre, dopo la morte del marito avvenuta sul posto di lavoro. In maniera altrettanto misteriosa, proprio in un giorno di festa nel quale si sarebbero dovuti commemorare i defunti, Nicola si recò presso la ditta, dove però trovò la morte, restando schiacciato sotto un camion. Da allora, della moglie moldava si sono perse le tracce. A lanciare l'allarme, come rivela Corriere.it, sono stati proprio i parenti, dopo aver appreso della terribile sorte capitata al marito 55enne e preoccupati per il sospetto silenzio di Svetlana. Sul caso sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri di Sondrio che però, ad oggi, mantengono il massimo riserbo sulla propria attività. A tre settimane dall'inizio del giallo proseguono le ricerche che si sono avvalse nei giorni scorsi anche di un elicottero con a bordo gli uomini dell'investigativa per effettuare voli di ricognizione in Bassa Valle, attualmente senza risultati, al pari delle ricerche via terra, nelle zone frequentate spesso da Nicola. Al momento però, non sarebbe emersa alcuna traccia della donna e gli inquirenti continuano ad indagare sugli ultimi giorni di vita di Nicola Pontiggia, in cerca dei movimenti della coppia all'apparenza perfetta.

SVETLANA BALICA, I PETTEGOLEZZI SULLA COPPIA

Da una parte un uomo, Nicola, vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto in un giorno di festa, quando l'uomo non sarebbe dovuto essere lì. Dall'altra la scomparsa della moglie Svetlana, per la quale i parenti hanno lanciato l'allarme. Ma quando è sparita realmente la donna? L'ultima persona ad averla vita, lo scorso 31 ottobre, sarebbe stata la titolare di una lavanderia della zona che l'ha descritta tranquilla e sorridente come sempre. Ora è però arrivato il momento di approfondire la vita di coppia dei due coniugi, sposati da cinque anni e per questo gli uomini della Scientifica si sono recati nella villetta dove vivevano a caccia di tracce di sangue o altri indizi utili alle indagini. Anche l'azienda teatro del singolare infortunio è stata sottoposta ad un sopralluogo. Man mano che si procede con le indagini, però, starebbe sfumando sempre di più l'immagine di coppia perfetta. Stando alle tante indiscrezioni, infatti, ci sarebbe anche quella secondo la quale Nicola, poche ore prima di morire, avrebbe confidato di essere stato lasciato dalla moglie. "Anche mettendo in conto dissapori, non si spiega questo prolungato silenzio. Qualsiasi cosa sia successa tra loro non ci importa, vogliamo solo sapere dove si trova Svetlana", dicono intanto i parenti della donna che ad oggi non avrebbe dato alcun cenno telefonico né avrebbe prelevato dal bancomat. Che fine ha fatto la 44enne? E soprattutto, la sua sparizione è collegata alla morte del marito? Domande, queste, alle quali gli inquirenti da giorni stanno tentando di dare una risposta, mentre la popolazione vive sotto choc la grande pressione mediatica.

