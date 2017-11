Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord-Cuba, l’asse comunista: "dobbiamo resistere agli Usa"

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 24 novembre 2017: Corea del Nord-Cuba, incontro a L'Havana dei ministri Esteri, nuovo asse comunista contro gli Usa e l'Occidente

24 novembre 2017

Sì, il comunismo esiste ancora e si allea pure: le più grandi (dopo la Cina) roccaforti del marxismo mondiale si mettono in accordo e costituiscono un asse che in clima di terza guerra mondiale (e nucleare) vedono gli Usa di Trump come il vero obiettivo e il comunismo come di nuovo vessillo. Nell’incontro tra i due ministri degli esteri a L’Havana, il regime di Kim cerca una sorta di sponda per poter mettere nuove linfa ad una alleanza ritrovata dopo tantissimi anni dalla visita di Che Guevara a Pyongyang, in piena Guerra Fredda. Il ministro degli Esteri della Corea del Nord (Ru Yong-ho) assieme al suo omologo cubano a L’Avana (Bruno Rodriguez Parrilla) hanno rafforzato la cooperazione per resistere alle «richieste unilaterali e arbitrarie degli Stati Uniti». Nello stesso momento, è Cuba a rilanciare sul dialogo internazionale per evitare la guerra nucleare che spaventa tutti: «solo attraverso il dialogo e i negoziati si potrà arrivare a una soluzione politica duratura», anche se solo poche righe dopo il comunicato congiunto, viene aggiunto, «respingiamo l’approccio di Washington di risolvere le tensioni politiche in tutto il mondo sulla base di misure coercitive contrarie al diritto internazionale». L’asse comunista esiste e mette alla prova la tenuta dell’Occidente (e forse trova qualche accordo in ambito militare che come tale rimane, per ora, super segreto).

ONU, “PYONGYANG VIOLA L'ARMISTIZIO”

Il caso del disertore nordcoreano tiene ancora banco in un momento in cui sia gli Usa che la Corea del Nord stanno meditando sulle prossime mosse pre-guerra mondiale: ora però è l’Onu a entrare direttamente nel caso del povero soldato nordcoreano scampato agli spari e agli inseguimenti dei suoi ex compagni sotto la dittatura. «Per la prima volta da 64 anni, il video di sette minuti diffuso dall'Onu mostra come l'intervento armato dei militari del regime di Kim Jong-un abbia violato l'armistizio tra le due Coree», spiegano le Nazioni Unite, dato che il militare in fuga è stato colpito e inseguito ben oltre l’area che delimita la zona demilitarizzata al confine tra le due Coree. Quella stessa linea fu stabilita nel 1953 durante l’armistizio tra l’alleato degli Usa e il Paese sotto l’egida comunista: un “cuscinetto” che attraversa il 38esimo parallelo, simbolo della distanza tra due popoli “cugini” ma come si può vedere ancora, più di 60 anni dopo, per nulla “fratelli”.

