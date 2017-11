AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: indagato per incidente in A1o (ultime notizie, oggi 25 novembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 25 novembre 2017 sulla viabilità. Anziano indagato per incidente sull'autostrada A10 di martedì sera.

25 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

Un signore di 75 anni è stato indagato per omicidio stradale, come riporta Genova24.com. Questi avrebbe provato a fare inversione a ''U'' sull'autostrada A10, provocando un incidente dove una persona ha perso la vita e tre sono rimaste gravemente ferite. E' infatti morto un camionista ucraino di 58 anni colto da un infarto durante l'incidente proprio per la presenza di questa macchina che si muoveva contromano verso di lui. L'anziano si stava recando a un torneo di boccette e doveva uscire a Voltri, il cambio della nomenclatura dell'uscita in Prà l'aveva portato in confusione facendolo sbagliare. Assurdo era stato poi il tentativo di tornare indietro praticamente contromano. Sarebbe stato proprio l'uomo a confessare questo tragico errore e a finire ora sotto indagine da parte della procura e degli investigatori della stradale coordinati ora dal pm Piercarlo Di Gennaro.

AUTOSTRADE E TRAFFICO, PERICOLO MALTEMPO

Una delle preoccupazioni maggiori per la giornata di oggi, sabato 25 novembre 2017, su tutte le autostrade italiane sarà legata al maltempo. Saranno infatti diverse le situazioni di allerta soprattutto al nord del nostro paese con la possibilità di incontrare strade anche in pessime condizioni. La neve cadrà battente su Valle d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia zone dove è consigliato viaggiare muniti di catene a bordo. La pioggia invece sarà protagonista su tutto l'arco delle Alpi, con temporali molto forti nel pomeriggio soprattutto sulla Liguria. Questo renderà ovviamente le strade scivolose e sarà quindi necessario fare attenzione, evitando di percorrere i tratti in questione ad alta velocità. C'è poi il problema legato alla nebbia che andrà a colpire la Pianura Padana e che nella notte è stato ravvisato sull'A6 Torino-Savona tra Allacciamento Tangenziale sud di Torino e Marene con la visibilità che era ridotta di novanta metri. Per queste e altre informazioni rimane a disposizione lo strumento del portale istituzionale Autostrade.it, aggiornato ventiquattro ore su ventiquattro e pronto a portare anche consigli utili per evitare traffico e situazioni complicate.

