COLLETTA 2017/ Banco Alimentare live, risultati e notizie: oggi sabato per i più bisognosi

Colletta alimentare 2017, diretta live della 21esima Giornata Nazionale, oggi sabato 25 novembre 2017. Le parole del capo della Cei, il cardinal Bassetti, a sostegno dell'iniziativa

25 novembre 2017 Fabio Belli

Colletta Alimentare 2017, oggi è il gran giorno

Sabato 25 novembre 2017, giornata importante sul calendario: via alla Colletta Alimentare 2017, l’appuntamento che coinvolgerà punti vendita, associazioni e tantissimi punti di raccolta in tutta Italia per fare la spesa per i più bisognosi. Un aiuto tangibile, portare qualcosa da mangiare e non solo parole. E quel “qualcosa” ha iniziato a far registrare nel corso degli anni numeri impressionanti, quest’anno saranno 13.000 i supermercati coinvolti, 145.000 i volontari mobilitati sotto la supervisione della Fondazione Banco Alimentare, promotrice della Colletta Alimentare ormai da 21 anni. Solo nelle strutture caritative presenti in Italia vengono ospitati oltre un milione e mezzo di poveri, e gli anni della crisi non hanno di certo aiutato a combattere il fenomeno. Il cardinale Gualtiero Basetti, presidente della Cei, ha avuto parole di grande peso verso la Colletta Alimentare 2017, definendola “Un gesto di giustizia sociale di grande coinvolgimento popolare.”

LE INIZIATIVE SUL SITO UFFICIALE

Collegandosi al sito ufficiale collettaalimentare.it, si potranno scoprire le varie iniziative che in tutte le città in Italia permetteranno a tutti i cittadini di contribuire concretamente. Ma sul sito si può anche fare una donazione direttamente grazie all’accordo con Paypal e con le principali carte di credito come Visa e Mastercard. Ci sono i pulsanti già predisposti per le donazioni rapide da 5, 10 e 25 euro, e ci sono anche i contributi dei principali sponsor come Intesa Sanpaolo, UnipolSai Assicurazioni, Eni e altri importanti brand che hanno deciso di patrocinare l’iniziativa del Banco Alimentare. Per molti ci sarà comunque la possibilità di contribuire direttamente al supermercato sotto casa, oppure di portare le proprie offerte, in cibo o in denaro, direttamente alla parrocchia del proprio quartiere, che avrà già avuto modo di comunicare l’adesione alla Colletta Alimentare 2017.

LE PAROLE DEL CARDINAL BASSETTI

Sulla pagina ufficiale Facebook della Colletta Alimentare 2017 è stato postato il video ufficiale dell’iniziativa, promosso dal comico Paolo Cevoli. Il cardinal Bassetti è convinto dell’importanza dell’iniziativa, unica nel panorama italiano: “Il segreto del successo è racchiuso nella proposta stessa: in un fatto semplice e familiare come il fare la spesa al supermercato c’è la possibilità, con un piccolo sacrificio personale, di aiutare concretamente milioni di poveri. Chiedo di partecipare fino in fondo a questa iniziativa, perché oltre ad aiutare i più poveri donando parte della vostra spesa potrete prendere coscienza in modo concreto di quanto la carità cambi anche il cuore di chi la fa, come ci ricorda spesso papa Francesco». Molto importante, ha sottolineato Bassetti, il fatto che la Colletta Alimentare 2017 arrivi a pochi giorni di distanza dalla Giornata del povero, iniziativa promossa da Papa Francesco. «Mi sembra davvero un gesto profetico e importante che ci ricorda come la prima delle opere di misericordia sia “dar da mangiare agli affamati.”

