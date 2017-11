Cyber Monday & Black Friday 2017/ Lunedì altri sconti: smartphone, tablet e computer a prezzi stracciati

cyber monday & black friday 2017: un'altra tradizione importata dagli Usa. Dopo il venerdì post-ringraziamento, un lunedì tutto dedicato agli sconti e agli acquisti online

25 novembre 2017 Fabio Belli

Dopo il Black Friday, largo al Cyber Monday!

Trascorso il Black Friday, in Italia ci si appresta a celebrare un’altra importante tradizione dello shopping americano, il Cyber Monday. Il Black Friday è un giorno dedicato ad importantissimi sconti nei negozi nel venerdì che segue negli Usa il giovedì del ringraziamento. Dopo lo shopping pazzo del Black Friday, si apre ufficialmente il mese dello shopping natalizio, che dal 25 novembre porta alle Feste. Ma c’è un’appendice molto importante, che negli Usa è stata introdotta per agevolare le persone all’abitudine dello shopping online, senza prendere necessariamente d’assalto i negozi. Si tratta del Cyber Monday, cioè del lunedì successivo al ringraziamento, quest’anno lunedì 27 novembre, in cui le principali piattaforme che vendono ogni più svariata tipologia di prodotto, Amazon, MediaWorld, e-Bay, Zara, Yoox, Zalando e Asos, propongono sconti davvero molto convenienti per chi effettuerà gli acquisti esclusivamente online.

LE ORIGINI DEL CYBER MONDAY

Il Cyber Monday è un successo nato dunque in America che da quest’anno esordirà anche in Italia, con le principali piattaforme di shopping online che saranno prese d’assalto da chi vorrà accaparrarsi le offerte migliori. E c’è davvero da tenere d’occhio i principali siti sopra citati, visto che in alcuni casi gli sconti potranno anche superare il 50%. Questo in barba alle agitazioni che hanno segnato quello che è stato considerato il primo vero e proprio Black Friday della storia d’Italia, con lo sciopero Amazon che ha messo il rischio l’arrivo di migliaia di pacchi in tutta la Nazione. Il Black Friday promette comunque di diventare una tradizione significativa anche nel nostro paese, chissà se il Cyber Monday otterrà lo stesso successo che ha avuto negli Usa. Un’iniziativa che ha contribuito moltissimo ad “educare” allo shopping online i consumatori americani, che hanno contribuito alla fortuna dei colossi delle vendite su internet, su tutti proprio Amazon che ora si trova però a fare i conti con gli effetti collaterali della sua “crescita”.

