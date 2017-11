INCIDENTE STRADALE/ Roma, auto contro pullman Atac: giovane conducente in codice rosso

Brutto incidente stradale ieri sera, intorno alle 20, a Roma in zona Portuense. Un anziano di 74 anni è stato investito al civico 22 di via Giovanni Angelini da una Smart guidata da un automobilista che dopo l'impatto non si è fermato a soccorrerlo. Sono stati i passanti a chiamare l'ambulanza che ha trasportato il 74enne in codice rosso all'ospedale San Camillo e a fornire agli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto la descrizione del modello e il numero di targa dell'auto guidata dal pirata della strada. Quest'ultimo, dopo l'incidente, aveva pensato bene di abbandonare la sua Smart poco distante dal luogo del sinistro. I caschi bianchi, però, grazie ad indagini serrate sono riusciti a rintracciarlo: l'uomo è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso.

ROMA, AUTO CONTRO BUS

Ancora la Capitale teatro di un incidente stradale. Il sinistro si è verificato a Roma Nord, in via Cassia, attorno alle ore 5 di oggi, sabato 25 novembre 2017. Lo scontro ha interessato una Smart e un bus Ataca della linea 201. Ad avere la peggio è stato il giovane conducente della city car, per cui si è reso necessario il ricovero all'Ospedale Agostino Gemelli in codice rosso. Nessuna conseguenza per i pochi occupanti del pullman, soltanto spaventati dall'urto improvviso, né per l'autista del mezzo pubblico, rimasto illeso a sua volta. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto all'altezza di via di Grottarossa. Come riferito da Roma Today ad eseguire i rilievi del caso sono arrivati gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno beneficiato dell'ausilio dei Vigili Urbani del XIV Montemario.

