Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 25 novembre: i numeri vincenti! Video (conc 141/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 25 novembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.141/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il concorso del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto inizierà davvero fra pochissimo e tutti i giocatori sono già alle prese con le schedine già registrate ed altre combinazioni da ideare per una giocata last minute. I premi in molti casi possono essere anche più ricchi del previsto, dato il rinnovo continuo delle modalità di gioco di casa Sisal. L'introduzione di un secondo Numero Oro con cui tentare la fortuna, rappresenta infatti una possibilità in più per gli appassionati del 10eLotto di conquistare bottini importanti. L'ultimo appuntamento con il Lotto ha premiato invece un fortunello di San Gillio, in provincia di Torino, che con un terno secco sulla ruota piemontese è riuscito a indovinare un premio da 22.500 euro. Una quaterna, quattro terni e sei ambi hanno invece permesso ad un appassionato della provincia di Cagliari, di Assemini, di ottenere il premio da 14.100 euro grazie ad una giocata su Roma. Festa anche in provincia di Benevento, a Campolattaro, dove un vincitore ha conquistato 14 mila euro grazie a tre ambi e un terno giocati sulla ruota di Napoli. Sia il Lotto che il 10eLotto hanno distribuito inoltre premi pari ad un valore che supera i 31,2 milioni di euro solo nell'ultima estrazione, mentre si oltrepassa la soglia di 4,4 miliardi di euro per le vincite totalizzate dall'inizio di quest'anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto sono già in fibrillazione per il concorso di questa sera e per i numeri vincenti che verranno estratti, fra ritardatari e frequenti. Va considerato inoltre che ad ogni estrazione si aggiungono sempre più giocatori in erba, alle prime armi con il mondo della Sisal e per questo confusi oppure indecisi sui numeri da giocare. La nostra Rubrica risolve anche questo tipo di problema e non senza l'aiuto della storica smorfia napoletana, che oggi interrogheremo su una notizia molto particolare. Un 47enne di La Paz, nelle Filippine, ha vissuto infatti per tre anni su una palma di cocco alta 20 metri ed a breve distanza dalla propria abitazione. Il suo gesto è dovuto ad un evento traumatico accaduto nel 2014, anno in cui un colpo di pistola alla testa aveva rischiato di ucciderlo. Convinto che qualcuno volesse fargli del male, aveva deciso di isolarsi dal mondo e di rendere difficile avvicinarsi a lui, scegliendo di vivere sull'albero più alto presente nelle vicinanze. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo l'albero, 40, la casa, 71, la pistola, 70, l'eremita, 73, e il rifugio, 36. Come Numero Oro scegliamo invece la sopravvivenza, 47.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a cavalcare l'onda delle assenze, spostando l'asticella del suo bottino verso i 63,5 milioni di euro, previsti per il concorso di questa sera. I giocatori e gli appassionati più recenti sono già in attesa di scoprire i numeri vincenti, che oggi potrebbero premiare un fortunello in particolare con la vincita più alta dell'estrazione. L'ultimo appuntamento ha registrato invece assenze significative, dato che al turno mancato dalla sestina vincente si è aggiunto anche quello del 5+1, del 5+ e del 5. Il premio maggiore è stato distribuito infatti a due giocatori dal 4+, per un valore che ha sfiorato i 56 mila euro. Sono stati invece 49 i vincitori che con il 3+ hanno portato a casa 3.708 euro a testa, contro i 396 appassionati che hanno indovinato il premio di 559,24 euro associato al 4. Il premio del 3 continua a mantenere alta la sua quota, con un valore di 37,08 euro e indovinato da 15.014 giocatori, mentre il premio del 2 da 6,49 euro è stato totalizzato da 248.394 vincitori. Cinque euro tondi come sempre per lo 0+ ed i suoi 18.817 giocatori più fortunati, mentre 7.703 appassionati hanno realizzato il premio da 10 euro abbinato all'1+. Ai 1.127 giocatori che hanno centrato il 2+ sono stati destinati invece 100 euro a testa.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Nei sogni di ogni giocatore del SuperEnalotto c'è di certo la possibilità di conquistare il Jackpot, ma quanti appassionati hanno realmente già pensato a come spendere il proprio bottino? In caso di vincita, felicità e confusione potrebbero prendere il sopravvento e spingerci ad entrare in una sorta di limbo psichico in grado di non farci ricordare nemmeno il nostro nome. Ecco perché questo step finale del concorso va in realtà ideato prima dell'estrazione dei numeri vincenti di oggi, ovviamente con l'aiuto della nostra Rubrica. Grazie a KickStarter, abbiamo selezionato per voi un progetto che piacerà di sicuro agli amanti degli scacchi e del fai da te. Conor O'Kane ha infatti ideato la prima stampante 3D in grado di ricreare i pezzi degli scacchi usati a Dubrovnik nel 1950, in occasione delle Olimpiadi di Scacchi. Durante la manifestazione è stato usato infatti un set di scacchi originale e moderno, di cui erano stati creati solo 50 campioni e ad oggi così rari da renderne impossibile l'acquisto. Il progetto ha già ottenuto il goal necessario per partire, ma mancano ancora 14 giorni di tempo per poter partecipare all'asta. I numeri vincenti invece verranno resi noti fra pochissimo: avete già fatto la vostra mossa?

