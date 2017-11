TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Salerno, sisma M 2.1 a Santomenna (ore 12:20, 25 novembre 2017)

Terremoto oggi, 25 novembre 2017: una scossa di magnitudo 2.1 sulla scala Richter ha avuto luogo a Santomenna, in provincia di Salerno. Dati INGV, aggiornamento in tempo reale.

Terremoto oggi, ultime notizie (foto da Pixabay)

Il terremoto più intenso di oggi, sabato 25 novembre 2017, si è verificato per ora in provincia di Salerno. Il sisma in questione, come riferito dal consueto report dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha avuto luogo alle ore 6:23 di questa mattina, raggiungendo una magnitudo di 2.1 sulla scala Richter. L'epicentro della scossa è stato localizzato nel punto di coordinate geografiche 40.81 di latitudine e 15.33 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità di 15 km nel sottosuolo. Questo l'elenco completo dei centri abitati situati nel raggio di 10 km dall'origine del movimento tellurico: Santomenna (SA), Castelnuovo di Conza (SA), Laviano (SA), Conza della Campania (AV), Sant'Andrea di Conza (AV), Pescopagano (PZ), Teora (AV), Caposele (AV), Valva (SA), Calabritto (AV), Castelgrande (PZ) e Colliano (SA).

SCOSSA M 1.8 A L'AQUILA

Dopo quella di M 2.1 verificatasi in provincia di Salerno, la scossa più forte registrata dalla sala sismica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) sul suolo italiano è avvenuta in provincia dell'Aquila. l terremoto si è verificato alle ore 6:40, con epicentro poco distante dal comune di Fagnano Alto e magnitudo 1.8 sulla scala Richter. L'origine del movimento tellurico è stata individuata nel punto di coordinate geografiche 42.26 di latitudine e 13.25 di longitudine, con ipocentro a 8 km di profondità nel sottosuolo. Questi i comuni nel raggio di 10 km dall'epicentro: Fagnano Alto (AQ), Prata d'Ansidonia (AQ), Fontecchio (AQ), Villa Sant'Angelo (AQ), San Demetrio ne' Vestini (AQ), Sant'Eusanio Forconese (AQ), San Pio delle Camere (AQ), Tione degli Abruzzi (AQ), Caporciano (AQ), Rocca di Mezzo (AQ), Barisciano (AQ), Poggio Picenze (AQ), Rocca di Cambio (AQ), Fossa (AQ), Carapelle Calvisio (AQ), Ocre (AQ) e Castelvecchio Calvisio (AQ).

