ANDREA LA ROSA/ Milano, ex calciatore scomparso da 10 giorni: il timore della famiglia, "lo hanno ucciso"

Andrea La Rosa, ex calciatore scomparso da 10 giorni da Milano: cellulare spento, nessun movimento bancario e auto sparita. Cresce la paura che possa essere stato ucciso.

26 novembre 2017 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (LaPresse)

Quello di Andrea La Rosa è un giallo che dura ormai da 10 giorni e che sta facendo preoccupare amici e familiari. Lui è un giovane ragazzo milanese di 35 anni appena compiuti, ex calciatore semiprofessionista (vanta varie esperienze in Serie C) ed oggi dirigente sportivo del Brugherio 1968, con un passato nel mondo del marketing e delle vendite commerciali. Dallo scorso 16 novembre, però, di lui si sono perse misteriosamente le tracce. Con il passare delle ore, il silenzio è divenuto sempre più assordante poiché il cellulare risulta spento proprio dal giorno della sua misteriosa sparizione che oggi si tinge di giallo. Nelle ultime ore, come riporta Corriere.it, la famiglia si dice sempre più preoccupata tanto da aver iniziato a pensare al peggio, con un sospetto atroce, quello che possa essere stato ucciso. In merito i carabinieri, ai quali i familiari hanno sporto denuncia di scomparsa, stanno mantenendo il massimo riserbo anche per non creare allarmismi eccessivi, ma il caso sembra essere ben lontano dal semplice episodio di allontanamento volontario. Secondo le prime indiscrezioni pare che Andrea avesse un appuntamento con un amico proprio il giorno della scomparsa. I due si sarebbero dovuti incontrare in periferia ma nessuno può confermare se questo incontro sia di fatto avvenuto, poiché proprio su questo elemento si concentra il maggior silenzio degli inquirenti. A testimonianza di come il caso sia considerato seriamente dalle forze dell'ordine, il fatto stesso che sia passato prontamente ai carabinieri del Nucleo investigativo.

CELLULARE SPENTO E NESSUN MOVIMENTO BANCARIO

Non si esclude che sin dalla denuncia di scomparsa di Andrea La Rosa i Carabinieri abbiano intravisto segnali preoccupanti, tanto da non aver preso affatto sottogamba la richiesta di aiuto della famiglia dell'ex calciatore. Un giovane serie ed affidabile, senza precedenti penali: è questa la descrizione che emerge del 35enne descritto dagli stessi inquirenti come "uno a posto" e dal passato limpido. Ed allora, che fine ha fatto Andrea? Con lui è sparita anche la sua macchina, la cui targa è stata inserita nei sistemi di rintraccio delle forze dell'ordine. Ad oggi si sa che l'auto non è transitata sotto telecamere capaci di rilevare automaticamente le targhe delle vetture. Oltre al cellulare spento non risulterebbero al momento movimenti sui conti bancari del giovane né il suo nome risulta nelle liste di imbarco dei voli in partenza dagli aeroporti nazionali. Come testimoniato dagli stessi amici e parenti, non avrebbe avuto di fatto alcun motivo per sparire o partire senza dire nulla a nessuno. Ora gli inquirenti stanno sentendo le ultime persone che lo hanno visto prima della sparizione, poi si procederà con l'analisi dei tabulati telefonici utili a ricostruire gli spostamenti del 35enne, anche se da 10 giorni il suo cellulare risulta spento facendo accrescere la paura della sua famiglia, quella che possa essersi trattato di un nuovo caso di omicidio.

© Riproduzione Riservata.