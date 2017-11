AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A13 (ultime notizie, oggi 26 novembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 26 novembre 2017 sulla viabilità. Incidente sull'A13 Bologna-Padova durante la notte.

26 novembre 2017

Nella notte che ha portato alla giornata di oggi, domenica 26 novembre 2017, c'è stato un incidente sull'A13 Bologna-Padova. Il portale istituzionale Autostrade.it ha segnalato infatti traffico bloccato al chilometro 41.9 direzione Padova tra Ferrara sud e Ferrara nord. Questo disagio è stato dettato proprio da un incidente anche se il sito non ha rivelato né le dinamiche dell'incidente e nemmeno se ci siano feriti più o meno gravi. Probabilmente già questa mattina arriveranno delle novità in merito a questa situazione dove si spera non ci siano stati feriti gravi. Di certo chi dovrà passare proprio da questo tratto sull'A13 sarà necessario fare molta attenzione perché potrebbero esserci ancora delle conseguenze legate all'incidente in questione. Il portale Autostrade.it fornirà aggiornamenti in tempo reale e anche consigli per evitare di ritrovarsi proprio in mezzo al traffico.

AUTOSTRADE, CANTIERI E MALTEMPO: COM'E' IL TRAFFICO?

La mattinata di oggi, domenica 26 novembre 2017, sarà condizionata sulle autostrade italiane dal maltempo e dalla presenza di cantieri che saranno chiusi solo nelle prime ore della giornata. Il portale istituzionale Autostrade.it è sicuramente uno strumento molto interessante per poter controllare le evoluzioni visto che questo è aggiornato in tempo reale. Sull'A4 Torino-Brescia troveremo chiuso fino alle sette il tratto tra Nodo A4/A8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni al chilometro 136.4 direzione Trieste e invece verso Torino quello tra SestoSan Giovanni e Cormano. Sull'A14 Bologna-Ancona invece vedremo chiuso il tratto tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova al chilometro 14.4 in entrambe le direzioni fino alle ore 6.00. Per quanto riguarda le previsioni del tempo invece vedremo la neve cadere su Valle d'Aosta, alta Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia dove sarà consigliato portare a bordo le catene visto che ci potrebbero essere l'obbligo in alcuni tratti di esserne muniti. Attenzione anche ai temporali che cadranno su entroterra Toscana, alta Calabria e Abruzzo.

