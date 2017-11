CYBER MONDAY 2017/ Offerte e sconti: Apple e GameStop, la Black Friday Week non finisce!

26 novembre 2017 Niccolò Magnani

Cyber Monday 2017, tutte le offerte

È nato nel 2005 e rappresenta la continuazione dell’americana tradizione del Black Friday, ma di fatto il Cyber Monday rappresenta ormai per tutti lo spettacolo continuato delle vendite online e degli sconti “pazzi” che abbiamo visto in questa lunga Black Week. Tutto pronto dunque per la grande giornata di domani, l’ultimo giorno dei saldi online in attesa degli scontri natalizi e invernali che a breve cominceranno in tutta Italia: era pensato in origine come una coda del Black Friday, ma ormai è diventato un modo come un altro per approfittare dei tantissimi sconti online soprattutto sui mezzi più amati dagli italiani, ovvero il vasto mondo dell’hi-tech. Ad esempio, sul fronte Apple, ecco qualche pillola che potete ancora trovare su Mediaworld per la giornata di oggi 26 novembre, in attesa del vero e proprio Cyber lunedì: iPhone 6 32GB grigio siderale a 359 euro, invece che 449; si continua con un iPhone 8 64GB, di fresca uscita, color argento e con 729 euro invece che 839; si prosegue poi con uno degli smartphone più ricercati sul mercato per il rapporto qualità-quantità, l’iPhone SE 32GB Grigio Siderale a soli 289 euro invece che 499, insomma una super offerta! Per chiudere, eco un nuovo Apple iMac 21.5" MMQA2T/A a 999 euro invece che 1349: approfittate gente, c’è spazio per tutti!

GAMESTOP, GIOCHI E CONSOLLE IN OFFERTA

Da Mediaworld a Unieuro, fino a Trony e Darty, per non parlare di Amazon e altri e-commerce: il Black Friday per molti è sinonimo super caccia agli ultimi giochi e consolle di grido, e il Cyber Monday non è da meno di certo per uno dei temi preferiti da consumatori incalliti italiani. Ovviamente però, il primo pensiero quando ormai si parla di videogiochi in Italia è GameStop, leader incontrastato del commercio games sia in negozio fisico che online: gli sconti sono importanti ma meno eclatanti rispetto allo scorso anno, preferendo riunire i migliori saldi per il Natale, altro grande appuntamento per grandi e piccini sul fronte games. Restano comunque spunti molto interessanti: ad esempio, dando un’occhiata al volantino del Black Friday Week di GameStop, si scopre subito l’ultimo Fifa 18 con CR7 in copertina e l’importante saldo fino quasi al 50% (il nuovo titolo di calcio è venduto infatti a soli 50 euro). 50% di sconti anche sul catalogo di Lego Dimensions, Forza Motorsport 7 e Project Cars 2 – Limited Edition, Injustice 2 e World Final Fantasy. Molto belle anche le offerte sulle consolle, sia nuove che usate, in special modo: Wii (39,00€), Wii U 32 GB(89,00€) e Xbox One (129,00€) ma anche buoni sconti sulla XboxOne S da 500 GB più un gioco a scelta a soli 179 euro. Ecco qui tutte le offerte di GameStop per il Cyber Monday e per il Black Friday 2017.

