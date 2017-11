David Rossi/ Caso Mps, video manomissioni e omissioni, qualcuno ha inquinato la scena del crimine? (Le Iene)

David Rossi, caso Mps a Le Iene Show: video manomissioni e omissioni, qualcuno ha inquinato la scena del crimine? Antonino Montelone e il perito Luca Scarselli evidenziano le anomalie

26 novembre 2017 Silvana Palazzo

David Rossi, caso Mps

Sono tante le domande che Le Iene Show vorrebbero fare a Nicola Marini, magistrato di turno la tragica sera in cui ha perso la vita David Rossi, ex capo della comunicazione di Mps. La vicenda era stata archiviata come suicidio, quindi sembrava chiusa per sempre, ma la famiglia del dirigente non si è mai arresa. E infatti a quasi cinque anni dalla morte di David Rossi sono state aperte nuove indagini. Secondo la famiglia del dirigente, quelle precedenti non sono state svolte correttamente. “Perché non avete mai acquisito le telecamere della banca?”, chiede la Iena Antonino Monteleone al pubblico ministero quando lo raggiunge, ma senza ottenere una risposta. C'è poi un sospetto: la scena del crimine è stata inquinata? Tante le anomalie nell'ufficio di David Rossi: giacche, documenti e agende spostati prima della foto della scientifica. Perché? Da chi? “Qualcuno ha inquinato la scena del crimine? Qualcuno stava cercando qualcosa?”, prosegue la Iena con gli interrogativi.

DAVID ROSSI, LE IENE: QUALCUNO HA INQUINATO LA SCENA DEL CRIMINE?

Le anomalie individuate da Le Iene Show non sono finite qui. Il sospetto è che qualcuno abbia inquinato non solo la scena del crimine, ma anche le prove. Una chiamata sarebbe stata ricevuta dall'ufficio di David Rossi il giorno dopo la morte del dirigente Mps, nonostante fosse sotto sequestro. E così è accaduto con il cellulare dell'ex capo della comunicazione di Mps. C'è poi un altro enigma: il disco dell'hard disk delle immagini delle telecamere della banca è sparito. Ancor più fitto è il mistero relativo al video della telecamera di videosorveglianza del video in cui è caduto David Rossi. L'ingegnere Luca Scarselli, perito della famiglia di David Rossi, ha spiegato a Le Iene Show le sue perplessità: ha individuato la presenza di fanali posteriori durante il filmato, la presenza continua di ombre nel vivo e la perdita di un frame relativa al deterioramento di alcuni pixel. “Andate dal procuratore”, l'unico commento di Nicola Marini.

.@a_monteleone paragona il video dell'ufficio di #DavidRossi fatto da un poliziotto circa due ore dopo la caduta con le foto della polizia scientifica pic.twitter.com/L6zsZTBvEO — Le Iene (@redazioneiene) 26 novembre 2017

Concentriamoci sul video dell'unica telecamera di videosorveglianza acquisita dal pm Nicola Marini. #LeIene @a_monteleone pic.twitter.com/RHiYLBLwru — Le Iene (@redazioneiene) 26 novembre 2017

Perché i magistrati non hanno acquisito i filmati di tutte le telecamere che erano in funzione quella sera? #LeIene @a_monteleone pic.twitter.com/L6RqdBVsK2 — Le Iene (@redazioneiene) 26 novembre 2017

