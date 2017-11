FABIO VETTOREL/ Chi è il giovane antagonista del G20 in carcere ad Amburgo (Le Iene Show)

Fabio Vettorel: il ragazzo di Feltre arrestato il 7 luglio ad Amburgo per aver partecipato ad un corteo del G20 potrà tornare libero dietro pagamento di cauzione (Le Iene Show)

Fabio Vettorel (foto da Facebook)

Arrivano novità importanti, e finalmente positive, per Fabio Vettorel, il ragazzo di Feltre arrestato lo scorso 7 luglio ad Amburgo, dove stava prendendo parte ad un corteo per il G20. Delle oltre 70 persone incarcerate dalla polizia tedesca quel giorno, il ragazzo italiano è l'unico tuttora in galera. Questo nonostante gli agenti che hanno operato in quelle ore non siano riusciti a produrre alcuna prova del suo coinvolgimento nei disordini verificatisi a margine del G20, e nonostante le telecamere di sorveglianza lo riprendano mentre passeggia tranquillamente insieme ad altri componenti del corteo. La buona notizia per Fabio Vettorel è che la Corte di cassazione tedesca gli ha concesso la libertà respingendo il ricorso della Corte d'Appello che voleva che Fabio restasse in carcere. Prima di concedergli di uscire dal carcere, però, la Cassazione ha posto 2 condizioni: il pagamento di una cauzione da 10mila euro da versare a nome del 18enne e la nomina di una persona che abbia una procura ad Amburgo per il ragazzo. Richieste non insormontabili, ma allora perché Fabio si trova ancora in prigione?

FABIO PRESTO LIBERO?

Del caso di Fabio Vettorel si è interessata anche Nadia Toffa per Le Iene Show, ma come mai il 18enne di Feltre è ancora in carcere nonostante il via libera della cassazione? A rispondere, come riportato da Il Corriere della Sera, è stato il portavoce del Tribunale di Amburgo:"Per lui è stata già pagata una cauzione da 10.000 euro ma va fatta una correzione formale, in modo da far risultare il versamento della cauzione a suo nome". Tecnicismi che però non consentono a Fabio di riassaporare la libertà, che pure sarà parziale. Secondo l'Ansa, infatti, Vettorel non potrà comunque lasciare Amburgo e dovrà risiedere presso la madre, che qui ha preso un appartamento, per tutta la durata del processo. Fabio in più dovrà firmare tre volte alla settimana presso la polizia. La madre Jamila Baroni ha commentato con entusiasmo la notizia dell'ormai prossima liberazione di Fabio, che era stato accusato di "grave disturbo alla quiete pubblica" e "attacco portato alle forze dell'ordine":"Adesso i tre gradi di giudizio sono stati d’accordo sul fatto che Fabio fosse scarcerato. Hanno deciso che la carcerazione preventiva non fosse più giusta. Bene! Un sollievo...Oggi l’ho sentito (Fabio, ndr), gli ho detto della decisione, è stato contento. È la terza volta che gli dicono che esce, ma per fortuna non è più appellabile".

