Luca Fanesi/ Cosa è successo al tifoso negli scontri dopo Vicenza-Sambenedettese? (Le Iene Show)

Luca Fanesi, il caso a Le Iene Show: cosa è successo al tifoso negli scontri dopo Vicenza-Sambenedettese? Le ultime notizie sul 44enne che lotta tra la vita e la morte

26 novembre 2017 Silvana Palazzo

Luca Fanesi, il caso a Le Iene Show

Le Iene Show stasera racconteranno la storia di Luca Fanesi, un tifoso che dal 5 novembre lotta tra la vita e la morte per i tafferugli verificatisi dopo la partita Vicenza-Sambenedettese. La Iena Luigi Pelazza è stata nei giorni scorsi a San Benedetto del Tronto, città di cui è originario il 44enne, e a Vicenza per fare chiarezza su una vicenda che presenta molti punti oscuri. Il fratello dell'uomo, Massimiliano Fanesi, nel corso di un'intervista rilasciata ieri a Pourparler su VeraTV ha parlato di un documento rivelatore. Ha riferito della presenza di un documento “incisivo” e “penetrante” che potrebbe aiutare a ricostruire la dinamica dei fatti. Per segreto istruttorio non ha rivelato i dettagli del documento, ma ha espresso la sua fiducia nei confronti della magistratura: “Non cerchiamo una verità, noi vogliamo la verità”. Intanto il quadro clinico di Luca Fanesi resta critico: “Mio fratello è in rianimazione. Piccoli segnali di miglioramento ci sono: apre gli occhi, muove le mani e i piedi. Ma la prognosi resta riservata, i medici dicono che potrebbe accadere di tutto”.

LUCA FANESI, GRAVE TIFOSO SAMB: IL CASO A LE IENE SHOW

Un testimone nei giorni scorsi ha rivelato di aver assistito ai momenti più concitati del dopo gara, avvenuti a pochi metri dallo stadio Menti. Il racconto, ancora tutto da verificare, ha ricostruito le fasi che hanno portato al momento clou della vicenda riguardante Luca Fanesi. “È stato manganellato da tre poliziotti del reparto Celere mentre si allontanava a mani alzate e da solo”, ha raccontato a Fanpage.it con la voce camuffata e il volto offuscato. Il testimonia ha descritto lo scenario a cui ha assistito: “Ho visto due persone scappare. Una verso sinistra e l'altra verso la mia direzione con le braccia alzate e con dietro tre celerini. Ho visto il movimento degli agenti che hanno dato una manganellata da dietro a Luca che è caduto in modo un po' anomalo e ha perso subito conoscenza”. L'anonimo testimone ha notato i poliziotti sopra il 44enne, poi si sono alzati e se ne sono andati via come se non fosse successo nulla. Quindi con altri ragazzi sarebbe andato a verificare le condizioni di Luca Fanesi: “Si notava che erano gravi anche se per un attimo sembrava che avesse ripreso conoscenza. Se Luca ha sbattuto contro un'inferriata? No, il cancello era ad un metro e mezzo o due di distanza da lui”.

© Riproduzione Riservata.