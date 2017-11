MUORE DI LEUCEMIA A TRE GIORNI DALLA DIAGNOSI/ Dramma per giornalista Sky Sport: la perdita choc della moglie

Muore di leucemia a tre giorni dalla diagnosi: la moglie del telecronista Sky Sport, Simon Thomas, portata via da una malattia rarissima e fulminante.

26 novembre 2017 Emanuela Longo

Gemma e Simon Thomas (Instagram)

Un vero e proprio dramma, quello vissuto da Simon Thomas, popolare telecronista di Sky Sport Britain, il quale al Mirror ha raccontato la sua tragedia personale e tutto il suo dolore per la perdita della moglie Gemma, di appena 40 anni. Dalla diagnosi di una rara forma di leucemia al decesso sono passati solo tre giorni. Come spiegato dallo stesso giornalista su Twitter, l'amata moglie si è spenta circondata dall'amore della sua famiglia. Un evento che lo ha letteralmente devastato dal dolore ed in seguito al quale si è rivolto ai suoi follower scrivendo: "Se siete credenti, vi chiedo di pregare per nostro figlio Ethan, 8 anni". Proprio il figlioletto non riesce a capacitarsi di quanto accaduto ed in vista del Natale avrebbe chiesto al padre, tra i vari regali sotto l'albero, il più importante: "Voglio indietro la mamma". Un desiderio, tuttavia, per il quale il papà non potrà accontentarlo. Il giornalista ha spiegato pubblicamente cosa è accaduto nel breve lasso di tempo in cui ha dovuto metabolizzare di stare per perdere la donna della sua vita e madre del suo bambino. Era lo scorso fine settimana quando Gemma ha riferito al marito di sentirsi poco bene. Nonostante il consiglio del medico di prendere delle pastiglie e di riposare, la donna ha continuato a non migliorare rendendo così necessario il trasporto in ospedale dove, a distanza di 12 ore dalla visita del suo medico, le è stata diagnosticata una forma fatale di leucemia.

MESSAGGI SOLIDALI PER IL TELECRONISTA SKY

La moglie del cronista di Sky, dopo la terribile notizia, è stata prontamente sottoposta al primo ciclo di chemioterapia rispondendo molto bene alle cure, ma molto presto la situazione sarebbe precipitata. Il marito è stato così messo al corrente di avere a disposizione solo poche ore di vita insieme alla moglie. La donna ha vissuto i suoi ultimi momenti insieme alle persone a lei care, a Simon ed ovviamente al figlio Ethan, prima di lasciare un vuoto incolmabile presso i suoi familiari. Una storia dolorosa e che sta facendo inevitabilmente il giro del mondo, soprattutto dopo il post su Twitter in cui il giornalista di Sky Sport ha parlato di quel dolore indescrivibile. Simon Thomas è un nome molto celebre nel Regno Unito in quanto in passato ha condotto a lungo un programma tv per i più piccoli. Di recente ha poi raccontato la Premier League per Sky Sports. Dopo la notizia della morte choc, l'uomo è stato sommerso dai messaggi di vicinanza e solidarietà.

