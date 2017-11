Metro M2 chiusa/ Atm news, linea Verde sospesa Gessate e Cernusco per guasto ad un treno

Metro M2 chiusa, Atm news: linea Verde sospesa tra le stazioni di Gessate e Cernusco Sul Naviglio. Guasto ad un treno la causa, nessun allarme terrorismo: le ultime notizie

26 novembre 2017 Niccolò Magnani

Metro M2 chiusa (LaPresse)

«La circolazione dei treni della linea M2 è sospesa tra le stazioni di Cernusco e Gessate per verifiche necessarie a un treno»: con questo annuncio viene dato seguito all’allarme lanciato da alcuni passeggeri della metro Verde di Milano quando da circa mezz’ora tutta l’area Nord-Est di Milano è bloccata per una guasto ad un vagone della metropolitana in direzione Gessate. «Nella tratta interrotta è attivo un collegamento sostitutivo con autobus», spiega il sito di Atm con i primi mezzi sostitutivi già arrivati sui luoghi della tratta interrotta. In particolare, le stazioni coinvolte risultato essere: Cernusco Sul Naviglio, Villa Fiorita, Cassina de Pecchi, Bussero, Villa Pompea, Gorgonzola, Cascina Antonietta e, per l’appunto, Gessate.

LE POLEMICHE SUI SOCIAL

È forte polemica su Twitter per le mancate comunicazioni di Atm a riguardo del guasto che sta bloccando la viabilità della metro M2 Verde verso Gessate. Alcuni utenti lamentano che il servizio Atm informa non sia in funzione e la risposta è vera, anche se va detto che il servizio funziona solo dal lunedì al venerdì e durante il weekend bisogna collegarsi con il sito internet Atm.it. A quel punto, si scopre che la linea M2 è effettivamente sospesa e che i bus sostitutivi sono in azione: non vi sono, come invece segnalato da alcuni suo social in un primo momento, un’allerta terrorismo per qualche paco/valigia trovata, bensì dovrebbe trattarsi di un guasto ad un treno che avrebbe bloccato tutta la metro verde nell’area nord-est della metropoli milanese.

