20ENNE CINESE UCCISO E NASCOSTO IN VALIGIA/ Modena: arrestati tre minori, movente di origine sessuale

20enne cinese ucciso e nascosto in valigia in un appartamento di Modena: fermati tre minori con l'accusa di omicidio ma si cercano altri due ragazzi coinvolti.

27 novembre 2017 Emanuela Longo

Svolta nel giallo di Modena relativo alla morte di un giovane studente cinese di appena 20 anni di nome Hu ma conosciuto da tutti come Leo. Il ragazzo era stato trovato senza vita lo scorso sabato in un appartamento in piazza Dante, nei pressi della stazione ferroviaria, nascosto in una valigia. Sul corpo, come riporta Corriere.it, non erano emersi segni particolari ad eccezione di un rivolo di sangue che usciva dal naso. Immediatamente erano scattate le indagini in merito alla macabra scoperta compiuta dalla madre della vittima, allertata dal compagno di lei, noto avvocato modenese, dopo non essere riuscito a mettersi in contatto con il ventenne. I tre abitavano nella medesima abitazione ed era stato lo stesso avvocato a raccontare come lo scorso sabato pomeriggio, mentre si trovava anche lui nell'abitazione, erano venuti due giovani a trovare il ragazzo come accadeva spesso. Quindi li avrebbe notati uscire ed alla domanda su dove fosse il 20enne avevano risposto in modo vago allontanandosi. Quindi la telefonata alla madre del ragazzo ed infine la tragica e sconvolgente scoperta del cadavere nella valigia. Sulla base di questa testimonianza, la polizia negli ultimi giorni si era messa sulle tracce di due giovani.

GLI ULTIMI SVILUPPI SULLA VICENDA

Tre minorenni sono stati fermati oggi per l’omicidio del 20enne cinese trovato cadavere nella valigia all'interno della sua abitazione. Due di loro di trovavano a Prato, mentre uno ancora a Modena. Secondo gli inquirenti, però, all'appello mancherebbero ancora due ragazzi che potrebbero aver partecipato anche loro al delitto. Secondo chi indaga il movente sarebbe di natura sessuale. Il procuratore di Modena, Lucia Musti, al Corriere di Bologna ha spiegato quali sono gli ultimi sviluppi sul giallo ed ha commentato: "Indaghiamo per omicidio pluriaggravato. Tre minorenni sono stati fermati. Due a Prato e uno a Modena. Altre due persone, non sappiamo se minorenni o maggiorenni, sono ricercate". In merito al movente, sarebbe di natura sessuale in quanto la vittima sarebbe stata legata sentimentalmente ad uno dei cinque giovani. È probabile che uno dei due abbia espresso la volontà di interrompere la relazione e questo avrebbe portato il ventenne a minacciare di rivelare l'omosessualità dell'ex. È solo una delle tante ipotesi attualmente al vaglio.

