Abusi su un disabile/ 60enne condannato ma libero: Procura ricorre in Cassazione contro la sentenza

Abusi su un disabile, dopo il servizio de Le Iene il padre si rivolge al Procuratore che ricorre in Cassazione contro il patteggiamento del 60enne, condannato ma libero.

27 novembre 2017 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (Pixabay)

Nelle passate settimane, il programma Le Iene Show aveva portato alla luce un caso davvero clamoroso con protagonista un giovane disabile 21enne vittima degli abusi sessuali da parte di un uomo 60enne, migliore amico del padre, al quale il ragazzo veniva spesso affidato. A lasciare senza parole, oltre alla storia in sé era stata però anche la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva permesso all'uomo che aveva abusato del ragazzo disabile mentale di cavarsela senza trascorrere neppure un giorno in carcere grazie al patteggiamento di un anno e 10 mesi con sospensione condizionale proposto dalle pm Chiara Canepa e Carlo Longo ed accolto dal Gip, ed un risarcimento di soli 5000 euro. In tutta questa storia, oltre alla delusione da parte della famiglia del ragazzo, c'era stata anche la mancata considerazione delle conseguenze che questi abusi avevano avuto sullo stesso. Ora però, come riporta il quotidiano Corriere.it, la procura della Corte di Appello di Torino ha avanzato ricorso in Cassazione contro il verdetto del Tribunale. Una piccola soddisfazione per la famiglia della vittima, in particolare del padre il quale aveva dichiarato, dopo la sentenza di condanna: "Quest’uomo non farà nemmeno un giorno di carcere. Ma i danni che ha creato a nostro figlio dureranno tutta la vita. Ora il suo carnefice è libero, senza nemmeno il divieto di avvicinarsi. Nessuna misura, neanche gli arresti domiciliari".

DA LE IENE ALLA PROCURA: VITTORIA MORALE PER LA FAMIGLIA

Non solo si era rivolto alla trasmissione Le Iene, rendendo pubblica la drammatica storia del figlio, ma aveva anche scritto al Procuratore capo di Torino, Armando Spataro, invitandolo ad intervenire sulla vicenda. Lo scorso 13 dicembre è stato ricevuto nel suo ufficio e con una certa solerzia la Procura ha preso in mano la situazione delicatissima presentando ricorso. Nelle motivazioni dell'impugnazione, il procuratore attacca soprattutto la concessione delle attenuanti generiche ed il risarcimento concordato tra pm e difesa: "Una valutazione di tal fatta stride con quelli che sono i costanti insegnamenti della suprema Corte circa i presupposti idonei a legittimare il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno", si legge. Lo stesso risarcimento viene definito del tutto insufficiente anche alla luce delle reali condizioni patrimoniali dell'imputato, il quale risulterebbe comproprietario al 50% dell'immobile in cui vive e unico proprietario dell'immobile a uso industriale in cui svolgeva fino a poco tempo fa la sua attività imprenditoriale, ora cessata dal 60enne in modo volontario. Aggiunge ancora il procuratore, in merito al discutibile risarcimento: "Tale incongruità non può che appalesarsi in un’ipotesi in cui la parte offesa è soggetto autistico, la cui minorata difesa accentua l’odiosità e la riprovevolezza della condotta". Nelle sue richieste, la procura di corte d'appello avanza l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo corso. Una vittoria, al momento, solo morale per la famiglia della giovane vittima ma comunque un passo in avanti rispetto ad una storia che ha turbato molti italiani, dopo essere stata oggetto di un servizio da parte della trasmissione di Italia 1.

