Cyber Monday 2017/ Sconti e offerte dopo il Black Friday: si può arrivare all'80%

Cyber Monday, offerte dopo il Black Friday: gli sconti possono arrivare all'80%. Le promozioni di oggi, 27 novembre 2017, e le ultime novità per chiudere la Black Friday Week 2017

27 novembre 2017 Silvana Palazzo

Cyber Monday 2017

Oggi è il Cyber Monday, la giornata del “fratellino” meno conosciuto del Black Friday. La settimana immediatamente successiva al giorno del ringraziamento si apre con una giornata di sconti. L'iniziativa è nata l'anno scorso come occasione per i ritardatari della caccia alle offerte di rifarsi dopo il weekend del Black Friday. Il Cyber Monday si riferiva solo agli acquisti online, ma l'iniziativa si è diffusa in tutti i negozi e non riguarda più solo le piattaforme di acquisto virtuali, ma anche i negozi al dettaglio. Durante il Cyber Monday gli sconti possono arrivare anche fino all'80%. Le catene come MediaWorld, Euronics, Trony e Unieuro sono pronte a lanciare le loro offerte. Alcuni dei prodotti invenduti durante il weekend del Black Friday, secondo optimaitalia, saranno riproposti da MediaWorld con nuove offerte, in parallelo a quelle nuove. Euronics, invece, dovrebbe proseguire nel Cyber Monday in linea con la campagna partita lo scorso 23 novembre.

CYBER MONDAY, UNA GIORNATA DI ACQUISTI DA RECORD

Nuovi record sono attesi oggi in occasione del Cyber Monday, un altro giorno di offerte online, quello che chiude la settimana degli sconti meglio conosciuta come Black Friday Week. Adobe Analytics ha già espresso le sue previsioni sulle vendite online di oggi, lunedì 27 novembre 2017: si parla di 6,6 miliardi di dollari, una cifra che rappresenterebbe un incremento del 16,5% rispetto all'anno scorso. Molte persone intendono dunque approfittare di questo periodo per preparare in anticipo i regali di Natale. Di sicuro possiamo parlare di record per gli acquisti online in Usa durante il Giorno del ringraziamento e per il Black Friday. Le vendite nei 100 maggiori siti americani di vendita al dettaglio hanno raggiunto i 7,9 miliardi di dollari circa nei due giorni, registrando un incremento del 18% rispetto allo scorso anno. In particolare, solo nel Black Friday i consumatori statunitensi hanno speso oltre 5 miliardi di dollari, rispetto invece ai 3,34 miliardi dello scorso anno.

© Riproduzione Riservata.