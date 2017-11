Glifosato vietato?/ Oggi decisione UE sull'erbicida “cancerogeno”: proroga di 5 anni?

Glifosato vietato? Oggi decisione sull'erbicida più famoso al mondo, “probabile cancerogeno”: proroga di 5 anni? Unione europea divisa: la Francia, ad esempio, voterà contro il rinnovo

27 novembre 2017 Silvana Palazzo

Glifosato cancerogeno? Oggi il giorno del “giudizio” (Foto: LaPresse)

Oggi si decide il futuro del glifosato, l'erbicida più usato al mondo ritenuto “probabile cancerogeno” dalla Iarc. Alle 14.30 è prevista infatti a Bruxelles la riunione decisiva: serve un accordo, altrimenti la decisione passerà alla Commissione europea. Questa dunque l'ultima chiamata, dopodiché la Commissione dovrà decidere autonomamente visto che la licenza per l'uso del glifosato scade il 15 dicembre, quindi il rischio è che poi si abbattano cause milionarie da parte delle multinazionali dell'agrochimica. Già due volte non è stata raggiunta la maggioranza per rinnovare la licenza per 5 anni: gli Stati membri hanno detto no il 25 ottobre scorso e ribadito la loro contrarietà il 9 novembre scorso, quando Bruxelles aveva proposto tre anni. L'intesa sembra irraggiungibile, o almeno la maggioranza richiesta: Italia, Francia e forse Germania potrebbero dire sì ai tre anni, ma la Commissione spinge per 5 anni senza alcun tipo di restrizioni per uso non professionale, cioè senza vietare l'impiego di glifosato nei parchi, nei giardini e vicino le scuole, e senza phase-out, cioè l'esaurimento scorte.

GLIFOSATO, FRANCIA SI OPPONE AL RINNOVO DELLA LICENZA

La Francia ha già annunciato che voterà contro il rinnovo del glifosato, usato come diserbante, per un periodo di cinque anni. Questa peraltro è l'unica proposta sul tavolo dell'incontro finale di oggi a Bruxelles: “La Commissione europea avrà una sola proposta sul tavolo: quella di un rinnovamento glifosato per un periodo di cinque anni”, ha dichiarato Poirson Brown, Sottosegretario con il ministro Nicolas Hulot. Per questo, come ha spiegato nell'articolo intitolato “Per finire davvero con il glifosato”, ha annunciato che la Francia si opporrà alla proposta votando contro: “La Francia vuole costruire una graduale uscita del glifosato e, con diversi partner, pensa che sarebbe possibile una durata più breve”. C'è divisione tra i rappresentanti dei paesi europei sul periodo di rinnovo della licenza dell'erbicida più usato al mondo, diffuso dal gruppo Roundup Monsanto. IARC, l'agenzia OMS di scienziati internazionali, nel 2015 lo ha classificato sulla base di ricerche pubblicate (compresi studi su esposizione agricola e animali da laboratorio), come “probabile cancerogeno”. Chi invece sostiene il glifosato ha presentato uno studio americano pubblicato sul Journal of the National Cancer Institute secondo cui non c'è un'associazione statistica tra glifosato e tumori.

