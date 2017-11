IL FIGLIO NASCE “DIFETTOSO”/ 12 milioni di dollari di risarcimento: “non ha potuto abortire”

Cifra record di dodici milioni di dollari pagata a una donna che non era stata avvertita di avere un gene difettoso ereditario che ha passato al figlio: lo avrebbe abortito

27 novembre 2017 Paolo Vites

E' senz'altro una delle cifre record ottenuta da una madre per non aver potuto abortire il figlio. Cause di questo tipo stanno diventando frequenti nel mondo occidentale da qualche tempo, quando cioè "per colpa" di un medico non ci si accorge che il bambino che sta per venire al mondo soffre di qualche problema fisico e così la madre, non sapendo di avere un figlio non sano, non ha l'occasione di abortirlo come invece avrebbe voluto. Nel caso in questione, la signora Omodele Meadows ha ottenuto la cifra record di 12 milioni di dollari (nove milioni di sterline) da un giudice inglese, una cifra ancora più alta di quella richiesta. Naturalmente l'accusa viene rivolta con la scusante di ottenere una somma che permetta di curare e seguire nel modo migliore il figlio "handicappato" ma allo stesso tempo, visto il danno economico enorme che un ospedale rischia di pagare, passa anche la mentalità che un dottore deve fare di tutto perché non nascano bambini con qualche problema, che può anche essere la semplice sindrome di down, come già accaduto in passato. La signora Meadow ha sostenuto nella causa di voler bene al figlio nonostante avesse preferito abortirlo. Figlio che è nato autistico e in più con una seria forma di emofilia ereditaria (malattia recessiva che comporta una grave insufficienza nella coagulazione del sangue). E' quest'ultimo particolare che ha portato alla causa: la donna ha accusato i medici di non averla informata di possedere il gene dell'emofilia che dunque ha trasmesso al figlio. Quattro anni prima aveva fatto un test quando si era scoperto che un suo familiare ne era colpito, ma i medici le avevano comunicato di esserne priva. Dopo la nascita un nuovo test ha invece provato che la donna possedeva quel gene.

L'avvocato difensore del medico ha ammesso che "se non fosse stato per la negligenza del medico il bambino non sarebbe mai nato". La enorme cifra è stata concessa dal giudice perché, si legge nella sentenza, "la donna avrebbe abortito per evitare di avere un figlio malato che soffrisse". Nel 2013 negli Stati Uniti si era verificato il caso di una uguale sentenza, nonostante i medici avessero avvertito che il bambino aveva il 50% delle possibilità di nascere con dei problemi fisici. Ma quello che sconcerta, come fanno notare diversi esperti, è il concetto dietro a questi casi: non si accusa e condanna un medico perché ha causato lui dei danni al bambino, ma si accusa e condanna un medico per, causa "negligenza" non aver permesso alla madre di abortire. Il senso è uno solo: i medici devono fare il possibile perché figli "difettosi" non nascano o ne pagheranno le salate conseguenze. Questo a fronte di una madre che poi dice di voler bene al bimbo che avrebbe voluto abortire. Le contraddizioni sono evidenti da ogni punto di vista, così come il passaggio della mentalità che figli disabili non meritino la vita, che deve essere perfetta a ogni costo. Come se esistesse un concetto di perfezione nella vita.

