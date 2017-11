INCIDENTE STRADALE/ Grosseto, scontro auto-camion: morto un conducente (oggi 27 novembre 2017)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 27 novembre 2017: Grosseto, auto contro camion sull'Aurelia, un morto. Giovane vittima 16enne sulla Statale 106.

27 novembre 2017 Emanuela Longo

Incidente stradale (LaPresse)

Dopo una domenica drammatica sul piano delle morti sulle strade, un gravissimo incidente stradale si è verificato appena dopo la mezzanotte, costando la vita ad un'altra persona. Ancora sangue sulle autostrade italiane, questa volta in seguito ad un violento scontro che ha visto coinvolti due mezzi, un'auto ed un camion, sull'Aurelia, in località La Torba (Grosseto). A riportare la drammatica notizia è il quotidiano La Nazione nella sua edizione online, che spiega come il conducente dell'auto scontratasi con un mezzo pesante, sia rimasto incastrato nell'abitacolo in seguito al brusco impatto. Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco di Grosseto che si sono immediatamente adoperati al fine di estrarre dalle lamiere l'automobilista gravemente ferito. L'uomo è stato subito consegnato alle cure dei sanitari nel frattempo giunti sul luogo dell'incidente ma sarebbe deceduto dopo poco. Alle forze dell'ordine, ora, il compito di appurare le dinamiche dell'incidente mortale e le eventuali responsabilità.

STATALE 106, MOTORINO CONTRO AUTO: MUORE 16ENNE

Un altro gravissimo incidente stradale si era verificato nella serata di ieri, domenica 26 novembre, appena dopo le 20:00. In questo caso il sinistro, come riporta il portale Qui Cosenza, si sarebbe verificato sulla strada statale 106 (la cosiddetta ‘Statale della morte’), nel comune di Ardore Marina, in provincia di Reggio Calabria. Secondo le prime ricostruzioni, un giovanissimo di appena 16 anni, Emanuele T., alla guida del suo motorino si sarebbe schiantato tragicamente contro un'automobile. Le cause del violento impatto sarebbero al momento ancora da accertare. Immediatamente allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza del 118 ma all'arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzino a causa delle gravi ferite riportate in seguito all'impatto. Ora la dinamica emersa sarà al vaglio delle forze dell'ordine che dovranno accertare le cause dello scontro e le eventuali responsabilità.

