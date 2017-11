METEO/ Allerta gialla Calabria e Abruzzo, allarme maltempo al centrosud: gelo e temporali (oggi 27 novembre)

Previsioni meteo di oggi 27 novembre 2017: allerta gialla in Calabria, Abruzzo, Molise, allarme maltempo dopo perturbazione atlantica. Gelo e temporali fino a domani al centro-sud

27 novembre 2017 Niccolò Magnani

Allerta meteo (Pixabay)

Per la giornata di oggi è stata diramata un allerta meteo “gialla” dall’ultimo bollettino della Protezione Civile per le prossime 24-36 ore: una perturbazione atlantica è giunta alla fine sull’Italia causando un repentino cambio di temperature ma soprattutto di condizioni meteo con il centro-sud che torna nell’occhio dei ciclone con temporali, burrasca sulle coste Adriatiche e forte maltempo almeno fino a domani, incluso. «La perturbazione di origine atlantica in transito da ieri sull’Italia, si sta spostando velocemente verso sud-est, interessando in maniera progressiva anche le regioni meridionali, con l’apporto di una massa di aria fredda che determinerà un deciso calo delle temperature», spiega l’analisi tecnica del bollettino della P.Civile, mentre a livello di territori interessati dall’allerta meteo sono prevalentemente Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Campania le aree più interessate dal peggioramento metereologico. «Dal primo pomeriggio di domani (oggi lunedì 27 novembre, ndr), si prevede il persistere di venti forti settentrionali con raffiche di burrasca o burrasca forte, sulla Calabria e sulla Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte». Allerta gialla per Abruzzo, Calabria e versante tirrenico in Sicilia con forte rischio idrogeologico per le prossime ore.

ALLERTA ANCHE IN MOLISE: NEVE OLTRE GLI 800 METRI

È in particolare il Molise che nelle prossime ore vedrà un ulteriore peggioramento rispetto al primo bollettino meteo della Protezione Civile: presso, pioggia in collina e sopratutto neve forte appena sopra gli 800-900 metri. L’allarme maltempo scatta in tutto il centro-sud con una allerta gialla prevista fino alla giornata di domani che comporta da un lato un brusco calo di temperature, anche sotto lo 0 durante la notte; dall’altro, si prevedono, a causa dei forti venti, mareggiate sulla costa e difficoltà nella navigazione. «I venti stanno agitando parecchio il mare, rendendo quindi molto difficoltosa la navigazione. Per questi motivi, in particolare l’ultimo, la Protezione civile regionale ha deciso di emettere l’allerta gialla, ossia avviso di ordinaria criticità in caso di fenomeni meteo localizzati e intensi o diffusi non intensi anche persistenti», spiega in una note la Regione Molise dopo l’aletta meteo stilata dalla Protezione Civile.

© Riproduzione Riservata.