PAPA FRANCESCO/ Video ricetta per single: “vuoi un fidanzato? Prega Sant’Antonio”. La barzelletta di Bergoglio

La barzelletta di Papa Francesco: video, la "ricetta" per tutti i single. "Vuoi un fidanzato? Prega Sant'Antonio". Fuori programma di Bergoglio a San Pietro

27 novembre 2017 Niccolò Magnani

Papa Francesco (LaPresse)

Da una tradizione ad una barzelletta: il passo per Papa Francesco è breve e l’invito a tutte le single ha fatto da un lato ridere a crepapelle un gruppo di giovani padovani che ha avuto il privilegio di scambiare quattro chiacchiere con il Pontefice fuori da San Pietro, e dall’altro rinnovato e rispolverato una antica tradizione (italiana e non solo argentina) che imputa a Sant’Antonio il vero “cupido” cristiano per tutti i single che cercano l’uomo o la donna della propria vita. In un contesto davvero informale, il Papa stupisce per l’immediatezza e la simpatia improvvisata davanti ad un gruppo di fedeli sconosciuti venuti a farsi benedire del Santo Padre. Al termine dell’Udienza Generale dello scorso mercoledì, il fuori programma è davvero gustoso: Bergoglio infatti racconta un episodio di devozione delle zitelle argentine con Sant’Antonio assoluto protagonista. «A 20 anni la donna chiede: Sant’Antonio, “mandami un uomo che venga, che tenga e che convenga”. A 30 anni la donna chiede a Sant’Antonio: “che venga e che tenga”. E a 40? A Sant’Antonio chiedono solo: “Che venga”. E a quell'età quello che viene, viene”. Al netto del cattivo gusto di alcuni hater che sul web hanno provato ad interpretare con un poco dignitoso doppiosenso la barzelletta del Papa, i fedeli lì presenti si sono messi a ridere e hanno ringraziato Francesco per la sua semplicità. «Mi raccomando però, non dimenticate di pregare per me», ha poi intimato il Santo Padre.

LA PREGHIERA (VERA) PER SANT’ANTONIO

Ma attenzione, la barzelletta raccontata da Papa Francesco non è una fake news! Esiste davvero quella tradizione e non solo, esiste una preghiera che si può recitare per richiedere la grazia della vocazione all’affettività matrimoniale. È proprio un inno dedicato a Sant’Antonio che possa effettivamente intercedere per le tante “zitelle e zitelli” che da tempo sperano di incontrare l’uomo o la donna della propria vita. L’ha di nuovo pubblicata “Aleteia” appena dopo la barzelletta di Papa Bergoglio, eccola qui per intero: «Mio grande amico Sant’Antonio, tu che sei il protettore dei fidanzati, guardami, guarda la mia vita, i miei desideri, e intercedi per me. Difendimi dai pericoli, allontana da me i fallimenti, le delusioni, il disincanto. Fa’ che io sia realista, fiducioso, degno/a e gioioso/a. Fa’ che io trovi un/a fidanzato/a che mi piaccia, che sia lavoratore/trice, virtuoso/a e responsabile. Che io sappia camminare verso il futuro e verso la vita a due con le disposizioni di chi riceve da Dio una vocazione sacra e un dovere sociale. Il mio fidanzamento sia felice, e il mio amore smisurato. Che tutti i fidanzati cerchino la comprensione reciproca, la comunione di vita e la crescita nella fede. Così sia».

© Riproduzione Riservata.