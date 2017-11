Papa Francesco in Myanmar/ I vescovi birmani chiedono di non pronunciare la parola “rohingya”: ecco perchè

27 novembre 2017 Silvana Palazzo

Papa Francesco è arrivato in Myanmar: questa mattina è atterrato nella capitale Yangon dopo circa 10 ore di volo. Al suo arrivo è stato accolto da un ministro del presidente della Repubblica Htin Kyaw, dai vescovi birmani e da un centinaio di bambini e gruppi etnici in abiti tradizionali. Tantissimi i fedeli ad attenderlo fuori dall'aeroporto in quello che è un evento storico per il Myanmar: si tratta della prima visita di un pontefice qui. Su ciò che dirà il papa pende un particolare divieto: non può pronunciare la parola “rohingya”, la minoranza cacciata dal governo e che si è rifugiata in Bangladesh. Domani è previsto il faccia a faccia con Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace oggi consigliera di Stato e ministro degli Esteri, criticata duramente per non aver preso posizione contro la persecuzione dei rohingya. La visita di papa Francesco serve anche a dare un segnale di unità ad una popolazione che attraversa un momento drammatico: l'esodo dei profughi rohingya è un'emergenza umanitaria. Ora, dunque, tutti aspettando di scoprire se il Santo Padre pronuncerà o meno la parola rohingya”, visto che i vescovi birmani gli hanno chiesto di non farla mai durante la visita.

PAPA FRANCESCO IN MYANMAR “VICINO A POVERI ED EMARGINATI”

Tutti in Myanmar nutrono grandi aspettative per la visita di papa Francesco. Il pontefice è arrivato soprattutto “per essere vicino a poveri ed emarginati” e per incontrare i leader delle altre religioni e quanti stanno lavorando per la pace. Oggi l'unico impegno è stato l'incontro in forma privata con il generale Min Aung Hlaing, capo dell'esercito, nell'ambito di una “politica” di riconciliazione nazionale che coinvolga anche i militari fino a poco tempo fa al potere. “Si è parlato della grande responsabilità delle autorità del paese in questo momento di transizione”, ha riferito il portavoce vaticano Greg Burke. Il resto della giornata sarà dedicato al riposo, anche per consentire al Papa di recuperare le energie dopo il lungo viaggio in notturna. Prima della tappa del suo 21esimo viaggio internazionale Francesco ha salutato i giornalisti. “Buonanotte, e grazie tante per la compagnia”, così si è rivolto il Santo Padre ai 50 giornalisti che lo accompagnano nel viaggio in Myanmar e Bangladesh. “Grazie per il vostro lavoro che sempre semina tanto bene. Vi auguro buon lavoro. Dicono che è troppo caldo. Almeno sia fruttuoso”, ha detto loro prima di salutarli ad uno ad uno dopo il decollo da Fiumicino.

