SEGREGATA E VIOLENTATA PER 10 ANNI IN UNA BARACCA/ Lamezia Terme, “al figlio diceva come picchiarla”

Violentata e segregata per 10 anni in una baracca: Gizzeria (Lamezia Terme), la storia della vittima 29enne “al figlio di 6 anni spiegava come picchiarmi”. Il precedente del 1995

27 novembre 2017 Niccolò Magnani

Segregata e violentata per 10 anni in una baracca

Il racconto fatto dalla badante 29enne di origini rumene è agghiacciante: al momento si ritrova rinchiusa in una comunità protetta, lontano da occhi indiscreti e dal chiacchiericcio della stampa, dopo che è stata liberata in seguito a 10 anni di incubo tra segregazione, violenze, ricatti e una vita completamente rovinata. La storia di Gizzeria fa accapponare la pelle a chiunque se ne sia occupato in questi giorni dopo l’arresto dell’aguzzino-compagno, Aloisio Francesco Rosario Giordano: «uno degli aspetti forse più macabri, sono gli insegnamenti che, come ha spiegato la ragazza, l’uomo impartiva ai figli, in particolare al più grande, che aveva lui come unico punto di riferimento. Giordano costringeva il bambino a picchiare la madre, a sputarle in faccia, ad apostrofarla con epiteti irripetibili per un bambino così piccolo, che solo al gioco e a vivere una vita spensierata dovrebbe pensare». A raccontarlo è il Lametino.it con alcune testimonianze raccolte dagli inquirenti dalle prime parole della donna segregata nella baracca di Gizzeria. Addirittura, nell’ultimo periodo Giordano avrebbe insegnato anche alla piccola figlia di soli tre anni a picchiare la madre: poi anche la bambina sarebbe diventata oggetto di percosse da parte del padre, nonostante la madre e il fratello tentassero di farlo desistere, con il solo risultato di essere picchiati a loro volta.

IL PRECEDENTE DEL 1995

A Pomeriggio 5 si torna a parlare della bruttissima storia di Lamezia Terme dopo che già venerdì scorso (ecco qui il link utile con tutte le novità) la trasmissione di Barbara D’Urso aveva iniziato a raccontare il precedente inquietante e orrendo che lo stesso Aloisio Francesco Rosario Giordano aveva fatto passare ad un’altra ragazza, Maria Rosa, all’epoca dei fatti 23enne. «Per cinque mesi, Maria Rosa, 23 anni, è stata "sequestrata" e per due volte è stata fatta abortire: una a furia di calci e di botte, l'altra, dopo essere stata legata con le mani dietro la schiena, con un bisturi rudimentale e un cucchiaio. Si racconta che l'uomo l'aveva portata a casa sua obbligandola poi a vivere con la propria moglie e i due figlioletti nel comune di Gizzeria, lo stesso in cui qualche giorno fa è stata scoperta la baracca di lamiere e scarti di legno dove si sono verificati gli ultimi abusi», riporta la cronaca di Repubblica Sicilia. L’uomo ora è in carcere e la speranza è che possa rimanerci il giusto possibile per quanto commesso non solo ad una donna (e ai suoi due bambini) ma come possiamo vedere anche ad altri innocenti e drammatiche vite.

© Riproduzione Riservata.