Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Renzi alla Leopolda solo contro tutti (27 novembre 2017)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Matteo Renzi alla Leopolda solo contro tutti. Nuovo episodio di cronaca a Ostia. Uccide il compagno a martellate. (27 novembre 2017).

27 novembre 2017 Matteo Fantozzi

RENZI ALLA LEOPOLDA SOLO CONTRO TUTTI

Un Matteo Renzi battagliero e pronto ad affrontare i suoi nemici interni ed esterni, quello apparso alla Leopolda, manifestazione che quest’anno ha di fatto segnato l’avvio della campagna elettorale in casa PD. Renzi ha iniziato citando i padri nobili del PD, attaccando gli avversari come Movimento cinque stelle e Lega nord e infine difendendo la sua posizione di candidato premier della coalizione di centro sinistra. L’ex sindaco fiorentino ha anche dato qualche anticipazione sulle prime mosse che il suo futuro governo, qualora vincente, farà una volta finita la campagna elettorale, puntando sul ripristino degli ottanta euro per le famiglie con figli e sull’introduzione di una sorta di nuova leva militare, con Renzi che ha lanciato il servizio civile, dedicato sia alle ragazze che ai ragazzi.

NUOVO EPISODIO DI CRONACA A OSTIA

Un grande centro che sembra quasi una polveriera pronta ad esplodere, questa è Ostia dove anche ieri notte per strada sono risuonati i colpi di arma da fuoco. Questa volta nessun ferito ma solamente una pesante intimidazione, esplosi infatti cinque colpi di pistola verso un appartenente al clan Spada. Ed è proprio contro quest’ultimo clan che sembrano concentrarsi gli attacchi della malavita organizzata, con molti osservatori che evidenziano come tutto sia iniziato dopo l’incarcerazione di Roberto Spada, il proprietario di una palestra del centro città, colpevole di aver preso a testate un cronista reo di fare domande scomode, e che con il suo gesto ha attirato le attenzioni di tutto il paese su Ostia.

UCCIDE IL COMPAGNO A MARTELLATE

Lo ha ucciso nel sonno usando un martello e infierendo sul corpo, dopo l’ennesima lite. Questa il finale tragico di una relazione consumatasi in Brianza e precisamente a Cogliate. A perdere la vita un 43 enne di cui non sono state rese note le generalità, l’uomo che di fatto era separato in casa con la sua compagna, una 37enne del luogo, stava dormendo quando è stato colpito per la prima volta. A scoprire l’omicidio i carabinieri, avvertiti dall’ex marito della donna, un uomo con cui i rapporti erano rimasti civili grazie alle figlie. Ed è proprio per proteggere le figlie che la donna avrebbe giustificato il suo gesto, una giustificazione che non è bastata ai poliziotti, che hanno arrestato l’autrice dell’omicidio con l’accusa di omicidio volontario.

SERIE A, LA ROMA INCIAMPA, NAPOLI E JUVENTUS NON SI FERMANO

In attesa del big match Napoli-Juventus di venerdì prossimo la Serie A vede Juventus e Napoli vincere e rimanere a 4 punti di distanza. Gli azzurri nel pomeriggio superano alla Dacia Arena l'Udinese del nuovo tecnico Massimo Oddo. Jorginho è decisivo ribadendo in porta l'errore prima sbagliato. La Juventus supera 3-0 il Crotone nella ripresa dopo aver trovato i calabresi molto bravi a chiudere tutti i varchi. Mario Mandzukic la sblocca di testa, poi arrivano i gol di Mattia De Sciglio e Medhi Benatia. Brutto stop per la Roma che viene fermata al Ferraris dal Genoa. I giallorossi erano andati in vantaggio con Stephan El Shaarawy, ma hanno subito il pareggio con il rigore causato da un fallo evitabilissimo da parte di Daniele De Rossi. Tiro dal dischetto è stato risolto da Gianluca Lapadula. Terminano in pari anche Milan-Torino, 0-0, e Lazio-Fiorentina, 1-1.

SERIE B, VOLA IL BARI DI FABIO GROSSO

Il Bari di Fabio Grosso rimane primo in classifica e vince ancora. Serve però nella gara delle 12.30 di ieri un gol in extremis di Galano che regala ai galletti una vittoria importante in un match molto complicato. Controsorpasso compiuto dalla squadra di Fabio Grosso ai danni di un Palermo che aveva vinto sabato pomeriggio. Alle 15.00 si giocava invece il complicato derby umbro Ternana-Perugia con entrambe le squadre costrette a fare punti per uscire da una situazione complicata. Una gara che è terminata con il pareggio per 1-1, tra le polemiche. Le fere erano passate in vantaggio nel primo tempo con un gol di Montalto su rigore. Il pareggio arriva sempre dal dischetto sul finale con una rete di Samuel Di Carmine.

FORMULA 1, BOTTAS VINCE NEGLI EMIRATI

E' Vlatteri Bottas a chiudere in cima al podio nell'ultima gara della stagione del Gran Premio di Formula 1. Il finlandese è riuscito a far fruttare al meglio una qualifica che l'aveva visto terminare in testi e gli aveva permesso di partire in pole position. Dietro di lui invece si è posizionato il compagno di squadra nella Mercedes e compagno di team Lewis Hamilton. Le Ferrari si posizionano subito dopo con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen che arrivano rispettivamente terzo e quarto. Brutto epilogo per la Red Bull di Ricciardo che non riesce a terminare la gara per un problema di idraulica.

