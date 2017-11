Vulcano Agung/ Video, a Bali si teme esplosione del cratere: residenti e turisti costretti alla fuga

Vulcano Agung video, a Bali si teme esplosione del cratere: residenti e turisti costretti alla fuga. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sull'allarme scoppiato sull'isola del Pacifico

27 novembre 2017 Silvana Palazzo

Vulcano Agung (Foto: da Twitter)

Il vulcano Agung si è svegliato: sull'isola indonesiana di Bali, nell'oceano Pacifico, si teme un'eruzione magmatica molto più intensa di quella che si sta verificando. Finora sta facendo la voce grossa lanciando nel cielo cenere e fumo, ma il cratere si sta riempiendo di lava, quindi i timori sono fondati. Il problema è che migliaia di turisti sono bloccati sull'isola: gli aeroporti sono stati chiusi dopo che le autorità locali hanno proclamato il più alto livello di allerta disponibile. Secondo l'Ufficio nazionale per la gestione dei disastri, “la lava si riverserà sicuramente lungo le pendici del vulcano”. Le previsioni non sono state dunque rispettate dal vulcano Agung: c'era ottimismo sull'evoluzione dell'attività eruttiva ripresa martedì scorso dopo una quiete che durava dal 1963, anno in cui eruttò causando la morte di circa 1600 persone. Ora si teme che il fenomeno possa degenerare: un alto funzionario del centro nazionale di vulcanologia dell'Indonesia parla, infatti, di “scosse persistenti”.

PAURA A BALI: SI TEME ERUZIONE MAGMATICA DEL VULCANO AGUNG

Agli abitanti che vivono nell'area di Kuta, che si trova a 75 chilometri dal vulcano Agung, è stato chiesto di evacuare. Sono circa 100 mila le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case da quando il vulcano ha cominciato a sputare fumo. L'Ufficio nazionale per la gestione dei disastri dell'Indonesia ha spiegato che “le continue proiezioni di ceneri sono talvolta accompagnate da esplosioni e da un borbottio basso”, aggiungendo che “la luce del fuoco sta diventando più visibile di notte, indicando che le condizioni per un'eruzione più forte sono imminenti”. Agli abitanti sono dunque state consegnate maschere protettive, mentre l'aeroporto internazionale di Denpasar, capitale della provincia di Bali, è stato chiuso, causando uno stop ai viaggi di decine di migliaia di persone. Centinaia sono infatti i voli cancellati, ma le autorità hanno messo a disposizione cento autobus per i passeggeri che si trovavano in aeroporto: saranno condotti ai traghetti con cui potranno raggiungere l'isola di Java e decollare da lì verso casa.

