Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 28 novembre: i numeri vincenti! Video (conc 142/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 28 novembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.142/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (LaPresse)

Il concorso di Lotto, Superenalotto e 10eLotto sta per regalare tanti premi a tutti i giocatori in gara: i numeri vincenti ci diranno chi ha tagliato il traguardo finale! In attesa di scoprire se la nostra schedina ci avrà portato fortuna oppure no, rivediamo i dati della statistica per quanto riguarda l’estrazione precedente. Per il 10eLotto la vincita maggiore ha premiato la provincia di Como con 50 mila euro, grazie a otto numeri fortunati su una combinazione totale di nove numeri giocati da un fortunello di Cantù. Vincente anche la provincia di Salerno: il premio da 20 mila euro è stato conquistato da un giocatore di Tramonti grazie a nove numeri fortunati su dieci totali. In generale, quest'ultima estrazione ha distribuito premi di più di 26 milioni di euro. Più contenuti invece i premi del Lotto, che hanno regalato la vincita più alta a Padova. Un fortunello ha centrato infatti un terno secco sulla ruota di Genova ed ha portato a casa oltre 31 mila euro. Al secondo posto invece si è posizionata la provincia di Como: un giocatore di Lenno ha indovinato terno e ambo sulla ruota di Palermo per un premio dal valore di 23.750 euro. Poco più ridotto la terza vincita sul podio, realizzata da un giocatore della provincia di Verona, di Castelnuovo del Garda, grazie al terno giocato sulla ruota di Genova che lo ha premiato con 22 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato il momento più atteso da tutti i giocatori del Lotto, che questa sera potrebbero ricevere una visita dalla Fortuna. La Dea Bendata non è solita concedersi a tutti gli appassionati, ma negli ultimi concorsi ha dimostrato di essere più generosa del solito. Anche per questo tutti i giocatori della Sisal non attendono altro che scoprire se saranno fra i vincitori oppure no: l'unico requisito indispensabile per avere probabilità di vincita è ovviamente giocare la propria schedina. Come non partire quindi dai numeri? La smorfia napoletana si unirà anche oggi alla nostra Rubrica per analizzare una news e darvi qualche consiglio sulla schedina da giocare. Parliamo di vestiti per il matrimonio e di costi: è risaputo che uno degli abiti più costosi è proprio quello da indossare all'altare. Nello specifico le spose fanno a gara per sfoggiare delle vere e proprie opere d'arte, ma l'idea di un gruppo di studenti cinesi ha superato ogni aspettativa. I quattro allievi hanno infatti realizzato un abito insolito in un arco di sei mesi di tempo ed interamente composto da foglie vegetali. Il progetto è stato destinato ad un concorso annuale che riguarda animali e piante presso l'università della Cina orientale e ispirato ad un outfit di una famosa attrice cinese. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo l'abito, 11, la sposa, 84, le nozze, 10, le foglie, 4, e i sei mesi di tempo, quindi 6. Come Numero Oro scegliamo invece il sogno, 79.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Vola sempre più in alto il Jackpot del SuperEnalotto, che nel concorso di questa sera metterà in palio 64,5 milioni di euro. Un bottino sempre più generoso che fa gola a tutti gli appassionati del gioco Sisal, di sicuro presenti all'appuntamento di questa sera. L'ultima estrazione ha comportato invece un nuovo ribasso per tutte le altre quote minori, senza considerare che il 5+1 ed il 5+ non si sono proprio affacciati all'orizzonte. Il premio più alto è stato quello del 4+, con un valore di oltre 35 mila euro e realizzato da due fortunelli. Nove giocatori hanno invece centrato i quasi 23 mila euro abbinati al 5, seguiti dai 130 appassionati che con il 3+ hanno portato a casa 2.744 euro. Più fortunati i 590 vincitori del 4, che sono riusciti a indovinare un premio pari a 351,76 euro, mentre scende di qualche punto il 3, con un bottino di 27,44 euro destinato a 22.089 giocatori. Ritorna vicino alla soglia minima il 2: il premio questa volta è stato di 5.31 euro, realizzato da 366.027 giocatori. Poco inferiore quindi il bottino da 5 euro tondi dello 0+, che è stato registrato da 25.382 tagliandi vincenti, contro gli 11.422 biglietti fortunati che hanno invece fatto conquistare ai rispettivi proprietari il premio da 10 euro messo in palio dall'1+. Infine i 100 euro del 2+: i vincitori sono stati 1.672.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto sono giù scalpitanti per scoprire se il Jackpot verrà estratto nel concorso di questa sera. La sestina vincente fino ad ora si è nascosta agli occhi di tutti gli appassionati, ma potrebbe decidere di apparire in qualsiasi estrazione. I più ottimisti preferiscono in realtà saltare questo passaggio e non concentrarsi sulla possibilità che il montepremi venga distribuito, ma direttamente a come sfruttarlo al meglio. Per evitare ogni dubbio e confusione, la nostra Rubrica ha interrogato KickStarter anche oggi, alla ricerca di un progetto su cui investire parte della nostra vincita. Al mondo d'oggi riceviamo e spediamo milioni di pacchi in tutto il mondo, ma il problema maggiore è che a causa degli impegni potremmo non essere in casa o in ufficio a riceverli. BoxLock promette invece di superare il problema grazie ad un lucchetto intelligente, che permette al fattorino di consegnare il pacco anche in assenza del destinatario. Sarà sufficiente scansionare il codice a barre presente sul pacco grazie allo scanner di BoxLock, per poi inserire il prezioso oggetto all'interno di un box apposito, che verrà quindi richiuso in modo ermetico. Una simpatica app avviserà tramite smartphone il proprietario dell'avvenuta consegna. Il goal previsto è già stato raggiunto: BoxLock potrebbe essere l'idea del futuro! I numeri vincenti invece verranno estratti fra pochissimo: non mancate!

