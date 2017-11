METEO/ Ondata di maltempo al Nord, ma il Sud si salva (Oggi, martedì 28 novembre)

Meteo, martedì 28 di maltempo, ma il Sud si salva. Temperature in lieve rialzo, ma l'aria fredda dal SudEst della Francia porterà neve già ai 200 metri nella zona settentrionale

28 novembre 2017 Fabio Belli

Meteo, pioggia in arrivo al centro-nord

Un martedì 28 novembre con maltempo al Centro e al Nord, anche con possibilità di precipitazioni nevose, mentre ci sarà ancora bel tempo al Sud. Le precipitazioni e le piogge si concentreranno inizialmente nella giornata in Liguria, spostandosi progressivamente verso la Pianura Padana, mentre in Emilia Romagna,Veneto e Lombardi il cielo nuvoloso non sempre sarà foriero di temporali. La neve però si farà vedere già sopra i 500 metri sulle Alpi e Prealpi Occidentali, mentre sopra gli 800 metri nevicherà anche sulle Alpi centrali e orientali. Possibilità di pioggia e comunque cielo certamente coperto in Sardegna, e anche sulle regioni tirreniche, mentre come detto il Sud in generale si risparmierà questo “giro” di maltempo, fatta eccezione per un cielo che potrà diventare velato in serata. Attenzione alle temperature, che si faranno rigide anche al centro e a Roma, anche se le massime saliranno leggermente nella zona della Pianura Padana.

PREVISIONI METEO, NEVE ANCHE A 200 METRI

Nella giornata di mercoledì la neve arriverà fin sopra i 200/300 metri al Nordovest, dai 500/600 metri al Nordest, sopra i 900/1000 metri al Centro, oltre i 1500 metri al Sud. Dunque caleranno le quote già previste per la giornata di martedì 28 novembre, c’è da sottolineare come le zone alpine saranno quelle più interessate dal brusco calo termico che si sta facendo largo in Italia. Una nuova diminuzione potrebbe farsi registrare nella seconda metà di questa settimana, anche se nella zona appenninica la neve non dovrebbe farsi vedere al di sotto dei 1000 metri. Le temperature in calo di circa 10 gradi potrebbero comunque abbassare notevolmente le quote delle precipitazioni nevose, che saranno comunque maggiormente abbondanti al Nord e sull’arco alpino orientale, a causa dell'arrivo dall'Europa centrale di un altro nucleo freddo che si farà sentire nella zona del Mediterraneo giungendo dalla valle del Rodano, nel SudEst della Francia.

© Riproduzione Riservata.