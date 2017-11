MICHELA DERIU/ Barista suicida per video hard: diceva di sentirsi in pericolo

Michela Deriu: la barista suicida a La Maddalena, in Sardegna, aveva confidato alla sua titolare di sentirsi in pericolo. Ritrovati due messaggi scritti a penna accanto al corpo

28 novembre 2017 Redazione

Dopo la morte di Michela Deriu, la barista suicida trovata senza vita il 5 novembre nell'appartamento de La Maddalena, sono tre gli indagati dalla procura di Tempio Pausania con l'accusa di istigazione al suicidio, diffamazione aggravata e tentata estorsione. Una svolta alla quale si è arrivati dopo giorni di indagine, che hanno portato alla scoperta di uno o più video hard aventi come protagonista la 22enne barista. Michela che non sapeva di essere ripresa, Michela che non tollerava che la gente del posto, con la diffusione del filmato online, potesse riconoscerla e additarla come poco seria. A far sì che le indagini degli inquirenti subissero un'accelerazione, come riferito da La Repubblica, sarebbe stata una persona - rimasta anonima - venuta a conoscenza dell'inferno esistenziale vissuto da Michela o con cui la ragazza si sarebbe confidata. I lati oscuri della vicenda, però, sono ancora molti: innanzitutto non è dato sapere se il video hard avente protagonista Michela sia soltanto uno. Come sostiene Repubblica, quelle immagini sarebbero iniziate a circolare a fine ottobre: da qui la scelta di togliersi la vita nel primo weekend di novembre.

LA RAPINA E I MESSAGGI

Iniziano ad emergere sempre maggiori dettagli sulle circostanze che hanno portato alla morte di Michela Deriu, la 22enne barista suicida di Porto Torres. Nell'appartamento de La Maddalena in cui la giovane si è tolta la vita sono stati trovati due messaggi scritti a penna: da quel che filtra dagli inquirenti il testo confermerebbe le volontà suicide della vittima. I dubbi riguarderebbero pure la presunta aggressione a scopo di rapina subita da Michela prima di togliersi la vita. La ragazza ha sempre sostenuto di essere stata narcotizzata e rapinata di circa mille euro, ma sulla stampa locale nei giorni scorsi erano iniziati a filtrare alcuni dubbi su questa versione. L'insinuazione era che la Deriu avesse architettato ad arte la storia della rapina per coprire la sparizione dei soldi, dal momento che circa metà del bottino era costituita da mance sue e di colleghi del bar. Resta però quel timore, espresso proprio alla titolare prima di salire sul traghetto che l'avrebbe portata a La Maddalena: Michela si sentiva in pericolo. La domanda è una: perché?

