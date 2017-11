Paolo Fox, oroscopo di oggi 28 novembre 2017: grande carica per il Capricorno

Oroscopo di oggi 28 novembre 2017 di Paolo Fox a LatteMiele. Problemi di lavoro per la Bilancia, Sagittario prepararsi a nuovi eventi. Capricorno grande momento per i matrimoni

28 novembre 2017 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 28 NOVEMBRE 2017

Per l'Ariete resta una certa tensione interiore, dovuta ad un opposizione di Marte e forse è l’unica cosa preoccupante. Cercate di mantenere la calma anche se non è sempre facile ed evitate i contrasti diretti. Per i Gemelli un inizio un po’ difficile in questa settimana. Già domenica sono iniziate alcune discussioni. Non è un problema di energia e di forza che caratterizza il segno. Ma ci sono state parecchie tensioni e discussioni nei mesi precedente. Il Cancro deve ricordare che Giove è positivo e vi rammenta che anche se tutto quello che avete intorno in questo momento vi infastidisce, vi è sempre una realtà positiva. Un po’ di perplessità per il Sagittario. Nel 2018 avrete una marcia in più quest'anno e volete fare grandi cose. Sia a causa di sforzi fisici o di problemi di quotidianità è stato un periodo un po’ pesante per l'Acquario. Se si ha avuto a che fare con Toro e Leone ancora di più. Per i Pesci quella di martedì sarà una giornata molto positiva, facendo delle scelte nette per un segno che non ama vivere nell’ambiguità.

AMORE, CHI SALE E CHI SCENDE

Domenica 3, incontrando la persona che si ama, se ci sono delle ombre nel rapporto potrebbero saltare fuori: dicembre sarà un mese che richiederà molta sincerità e metterà in gioco i sentimenti dei nati sotto il segno dei Pesci. Per il Capricorno grande momento per i matrimoni, per le convivenze, per i figli e per le società. C’è voglia di scoprire qualcosa di nuovo e il bisogno di non isolarsi. Per lo Scorpione in amore è importante che se vi sono stati troppi silenzi, adesso agiate in modo da recuperare le situazioni. Per la Vergine nel complesso novembre è stato un mese buono, però ovviamente la fatica e il successo porta con se un po’ di stanchezza. Quindi siete un po’ meno forti, pagando questo scotto dell’impegno. Una cosa che il Toro sa fare bene è quella di affrontare le difficoltà che la vita impone, grazie alla sua testardaggine e alla sua forza e energia. C’è però da tagliare qualcosa, dare un taglio netto. Il Toro nel 2018 dovrà iniziare a fare delle scelte sia nella vita privata che nel lavoro. In amore spesso i nati sotto il segno del cancro non riescono ad interrompere un rapporto d'amore con le parole, ma mettono in condizione le persone che non si vogliono più attorno di allontanarsi.

LAVORO, CHI SALE E CHI SCENDE

Se il Cancro sta portando avanti un’attività lavorativa, ma non vuole più continuarla è possibile che dal 20 di dicembre possa fermarsi. Nel lavoro possono esserci un po’ di problemi per i nati sotto il segno della Bilancia, chi può cambierà attività l’anno prossimo. Per lo Scorpione è il momento di portare a compimento le battaglie che avete combattuto fino ad adesso già da un paio di anni e che giungerete finalmente a vincere. Questo accadrà sia per ciò che concerne il lavoro, ma anche l'amore e la salute. Per il Sagittario invece è tempo di prepararsi a nuovi eventi e a una gestione più fluida del lavoro e il mondo sarà una specie di palcoscenico per le vostre attività. Molti Acquario vorrebbero più soldi da parte per avere un po’ più di libertà nelle loro decisioni. Per il Capricorno gennaio sarà un mese di grande forze, attorno a metà mese ci saranno grandi novità e sarà importante essere preparati.

