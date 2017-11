TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Rieti, sisma M 2.5 ad Accumoli (ore 9:00, 28 novembre 2017)

Terremoto oggi, 28 novembre 2017: un sisma di magnitudo 2.5 sulla scala Richter è avvenuto questa mattina in provincia di Rieti. Dati INGV, aggiornamento in tempo reale.

Terremoto oggi, ultime notizie (foto da Pixabay)

Martedì 28 novembre che si presenta molto intenso dal punto di vista dei terremoti in Italia. Una scossa di magnitudo 2.5 sulla scala Richter si è verificata alle ore 7:22 di oggi, a 3 km di distanza dal comune di Accumoli, in provincia di Rieti. Il sisma, come riferito dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha visto il so epicentro nel punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 42.7 e longitudine 13.21. L'ipocentro è stato invece individuato ad una profondità nel sottosuolo di 13 km. Questi i comuni situati nel raggio di 20 km dall'origine del terremoto: Accumoli (RI), Cittareale (RI), Amatrice (RI), Arquata del Tronto (AP), Norcia (PG), Cascia (PG), Acquasanta Terme (AP), Montegallo (AP) e Montereale (AQ). Dopo la scossa si segnalano danni a cose e/o persone.

COSTA GARGANICA, SISMA 2.6

Questo martedì 28 novembre era stato inaugurato da un terremoto di magnitudo 2.6 sulla scala Richter a largo della costa Garganica facente capo alla provincia di Foggia, in Puglia. Il sisma in questione, come indicato nel consueto report diramato dalla sala sismica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha visto il suo epicentro nel punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 42.13 e longitudine 15.96, con ipocentro collocato ad una profondità nel sottosuolo di 11 km. La scossa, che evidentemente non ha provocato alcun danno a cose e/o persone, si è verificata in mare aperto, ad una distanza di sicurezza dai comuni della costa. Tra i centri più popolosi e allo stesso tempo più vicini all'origine del movimento tellurico troviamo Manfredonia (distante 55 km), San Severo (68 km) e Foggia (81 km).

© Riproduzione Riservata.