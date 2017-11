AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente in A7 (ultime notizie, oggi 29 novembre)

Autostrade, bollettino del traffico traffico, situazione e info sulla viabilità: Notizie aggiornate in tempo reale, oggi 29 novembre 2017. Incidente in A7 con ricovero a Villa Scassi.

29 novembre 2017

Traffico - La Presse

Nella giornata di ieri c'è stato un brutto incidente autostradale sull'A7, precisamente tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano. Secondo quanto riportato da PrimoCanale non sono chiare le dinamiche dell'incidente nel quale un uomo è stato trasportato dall'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo. Ci sono stati diversi problemi legati alla circolazione per tutto il resto del giorno, ma non dovrebbero essercene altri oggi. Sarà importante consultare per gli aggiornamenti il sito istituzionale di autostrade italiane Autostrade.it. Staremo a vedere se arriveranno oggi delle novità in merito a quanto accaduto, con delle indicazioni precise sulle dinamiche. Gli addetti ai lavori di autostrade per l'Italia sono intervenuti comunque molto rapidamente per risolvere i problemi creati dall'incidente e per favorire quindi la viabilità.

AUTOSTRADE, CANTIERI APERTI NELLA NOTTE

Durante la notte che ci ha portato alla giornata di oggi, mercoledì 29 novembre 2017, sono stati molti i cantieri aperti che hanno portato a complicazioni nella viabilità delle autostrade italiane. Sono diverse le situazioni da tenere sotto osservazione durante la mattinata, con il portale istituzionale Autostrade.it che offrirà diversi consigli interessanti ed è aggiornato in tempo reale. Andiamo a vedere la situazione un po' più da vicino. Partiamo dall'A1 Direttissima dove troveremo chiuso fino alle sei di questa mattina il tratto tra Aglio km 255 e Bivio A1-Variante al chilometro zero in direzione Bologna. Passiamo poi al Raccordo A1-Variante Valico dove invece al chilometro 254 sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Aglio km 255. Chiudiamo con l'A9 Lainate-Svizzera dove troveremo al chilometro 33.8 direzione Lainate chiuso il tratto tra Chiasso e Como centro fino alle cinque.

