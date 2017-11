BIANCA BALTI PERDONA CHRISTIAN LUCIDI/ Denuncia all’ex marito ritirata per le foto hot hackerate

Bianca Balti, la modella lodigiana ritira la denuncia nei confronti dell'ex marito per alcuni scatti osé che le aveva fatto in un contesto privato per poi divulgarli.

29 novembre 2017 Francesco Agostini

Bianca Balti ritira la denuncia (web)

La modella lodigiana Bianca Balti ha ritirato la denuncia nei confronti dell'ex marito, reo di aver diffuso in rete alcuni scatti privati della coppia. In questi scatti Bianca Balti appare con un filo di trucco e, in alcune, senza veli. In un primo momento queste fotografie avevano suscitato l'ira incontrollata della modella perché erano state scattate in un contesto privato e non erano destinate alla pubblicazione. Come ha riportato il quotidiano Il Messaggero, Bianca Balti non aveva preso affatto bene la divulgazione di queste fotografie: 'Erano foto che aveva scattato con il mio consenso espresso, dato che dovevano essere a scopo strettamente privato. Era mio marito e non gli ho mai negato espressamente di postarle da qualche parte. Però quando ci simo separati non ho apprezzato per niente la loro diffusione pubblica, mi ha dato parecchio fastidio.' Da quel momento, Bianca Balti ha intentato una causa contro l'ex marito, il fotografo Christin Lucidi, reclamando il ritiro immediato di quegli scatti privati osé. Dopo anni e anni di battaglie legali, però, Bianca Balti pare aver cambiato decisamente idea.

DENUNCIA RITIRATA

Le foto scattate da Christian Lucidi sono finite in rete, suscitando l'ira di Bianca Balti. Si legge sempre sul Messaggero: 'Il mio ex marito le aveva postate sul suo sito internet. Io nemmeno lo sapevo, è stata la mia famiglia ad avvisarmi. Dopo la prima denuncia le foto erano sparite ma poi, in un secondo momento, sono ricomparse su Tumblr.' Da qui la denuncia penale della modella che ieri si è risolta in una bolla di sapone. Bianca Balti, infatti, dopo un'acurata riflessione, ha deciso di ritirare la denuncia dopo essersi presentata al tribunale di Roma. Come riporta la stessa modella, la tanta acredine messa in campo si doveva più ai rapporti tesi tra i due che alle foto in sé e per sé: 'Stavamo affrontando un periodo difficile con il divorzio e quant'altro e i rapporti tra me e Christian erano molto tesi. Adesso fortunatamente le cose vanno bene. In effetti, poi, quelle foto non hanno arrecato alcun danno alla mia immagine dato che come modella mi spoglio per lavoro. In passato ho anche posato per magazine importanti come Playboy.' La questione si è risolta in un nulla di fatto, quindi, in pace e in armonia.

