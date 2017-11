CARLA CAIAZZO/ Bruciata dall'ex Paolo Pietropaolo: confermata condanna a 18 anni

Carla Caiazzo: è stata confermata la condanna a 18 anni di carcere per Paolo Pietropaolo, l'uomo che il primo febbraio del 2016 diede fuoco alla sua ex a Napoli

Carla Caiazzo (foto da Facebook)

Si è reso protagonista di un accorato appello di fronte ai giudici, ha chiesto scusa a Carla Caiazzo, alla famiglia e a tutto il genere femminile, ma Paolo Pietropaolo non è riuscito ad evitare la conferma della condanna a 18 anni di carcere per aver dato fuoco all'ex fidanzata, a Napoli, il primo febbraio del 2016. Accolta, come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, la richiesta del sostituto procuratore generale Stefania Buda che aveva appunto richiesto che la condanna in primo grado venisse confermata. Pietropaolo è stato riconosciuto colpevole di tentativo di omicidio, stalking e procurato aborto. Sì, perché all'epoca dell'aggressione, Carla Caiazzo era incinta dell'ottavo mese: la bambina venne fatta partorire d'urgenza e adesso sta bene. Meno bene sta la mamma, che ieri non era presente in aula e non ha potuto assistere alla lettura della sentenza emessa dalla V sezione della Corte d’Appello, presieduta da Maurizio Stanziola, dopo due ore di camera di consiglio. Pochi giorni fa, infatti, ha subito il 53esimo intervento di chirurgia per ricostruire ciò che il suo ex ha bruciato.

CARLA CAIAZZO, LE SCUSE DI PIETROPAOLO

A nulla, dunque, sono servite le scuse di Paolo Pietropaolo a Carla Caiazzo, informata dal suo legale Maurizio Zuccaro, che ha fatto sapere:"L’ho riferito a Carla. Mi ha detto che è un gesto che non merita commenti". Dopo la lettura della sentenza è stato lo stesso avvocato ad esprimere i sentimenti ambigui provati in questo momento:"Carla era serena, sapeva che i giudici avrebbero confermato la condanna. Da un lato sono felice per questa sentenza, significa che esiste una giustizia, anche processuale. Ma sono anche triste perché vorrei che non ci fossero più processi per femminicidi". D'altra parte l'avvocato Gennaro Razzino, legale di Pietropaolo, all'Ansa ha ammesso una certa insoddisfazione per la decisione presa dei giudici, lasciando intendere che la partita potrebbe non essere finita in Appello:"Mi aspettavo un trattamento meno severo, che potesse essere riformata la pena. Leggerò la motivazione per poi valutare se presentare ricorso in Cassazione".

© Riproduzione Riservata.