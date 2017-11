Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi: i numeri vincenti! (conc 247/2017)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 29 novembre, i numeri vincenti in diretta con il concorso 247/2017. Numeri in diretta e in aggiornamento live, curiosità e vincite di giornata

29 novembre 2017 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

L'unione fa la forza e può fare la differenza nell'estrazione del SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Dalla vostra parte oggi avete 12 numeri, sei dei quali potrebbero cambiarvi la vita. Tentare la fortuna è semplice, perché con dodici numeri a disposizione si hanno più occasioni di indovinare la combinazione fortunata. L'appuntamento è fissato per stasera, fatevi trovare pronti per aprire la vostra porta alla dea bendata, nel caso in cui decidesse di stravolgere la vostra esistenza con una ricchissima vincita. Uno scenario che è stato sfiorato la settimana scorsa da ben 14 giocatori, che per un solo numero non hanno fatto propria la sestina vincente. Non è stato necessario però consolarli per la delusione del mancato colpaccio, visto che hanno realizzato il “5”, categoria che nell'ultimo concorso di SiVinceTutto ha messo in palio per loro poco meno di mille euro. Potete senza dubbio fare meglio oggi: questo deve essere lo spirito quando si avvicina sempre più l'appuntamento con l'estrazione.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Natale si avvicina e con lui la voglia di chiudere al meglio l'anno per concentrarsi sui progetti per il prossimo. Forse però vi ritroverete nella condizione di doverli rivedere, perché con SiVinceTutto potreste avere la possibilità di trasformare i vostri sogni in realtà. Le strade per vincere sono diverse: si va dall'ambitissimo “6”, con il quale potete fare progetti importantissimi e a lungo termine, alle altre categorie, cioè 5, 4, 3 e 2. In questo caso potreste vincere somme utili per trascorrere più serenamente le festività o per effettuare una spesa incombente. Una schedina, dunque, può risolvere tanti problemi. E allora vi invitiamo a fare attenzione stasera all'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto, perché potrebbe essere quella giusta per voi. Prima di far partire ufficialmente il countdown, ricapitoliamo cosa è successo la settimana scorsa. I numeri vincenti del concorso 246 sono stati: 11-23-35-65-74-89. Stasera conosceremo la nuova combinazione vincente. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

