IKEA LICENZIA MADRE DI UN DISABILE/ “Non vuole fare il turno delle 7 di mattina”

Ikea licenzia madre di un disabile a causa del cambiamento d'orario rifiutato: il 5 dicembre i colleghi hanno organizzato un presidio per sostenere la causa della donna

29 novembre 2017 Fabio Belli

Ikea, polemiche per il licenziamento dei dipendenti

Una madre licenziata in tronco da Ikea per aver rifiutato l’inizio dei turni di lavoro dalle 7 del mattino. E’ accaduto a Corsico, alle porte di Milano, dove Marica Ricutti, una 39enne, ha perso il lavoro nonostante la sua condizione di madre separata, con due figli a carico dei quali, soprattutto, uno disabile. Una situazione familiare difficile che rende estremamente importante il mantenimento del posto di lavoro. Così non è stato, ed i colleghi dell’Ikea di Corsico hanno deciso di solidarizzare con Marica, organizzando per il prossimo 5 dicembre un presidio davanti al posto di lavoro. Marica aveva già accettato un cambiamento di reparto, chiedendo però di poter avere maggiore libertà di organizzazione per i turni, spiegando di non poter iniziare dalle 7 di mattina anche a causa delle necessità di accudimento dei figli. Proposta che è stata respinta dall’azienda svedese che, all’indisponibilità di accettare i nuovi orari, ha risposto con il licenziamento della dipendente.

IL 5 DICEMBRE IL PRESIDIO DEI COLLEGHI

Nonostante il contratto di Marica preveda l’applicazione dell’articolo 18, Ikea ha fatto recapitare la lettera di licenziamento a causa della decadenza del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente. Questo dopo che la donna si è presentata al lavoro in orari diversi rispetto a quelli previsti dalle nuove mansioni nel nuovo reparto, proprio a causa dell’indisponibilità a iniziare il turno alle 7 di mattina. Il segretario milanese della Filcams Cgil, Marco Beretta, ha affermato in maniera molto critica nei confronti dell’azienda: "Ikea dà un segnale a tutti: se non rispetti gli orari, te ne vai.” Il presidio servirà anche a capire se Ikea potrà tornare indietro dalla decisione di licenziamento in tronco anche alla luce di quella che è la situazione familiare di Marica, per la quale il sostegno dei colleghi potrebbe regalare importanti sviluppi.

© Riproduzione Riservata.