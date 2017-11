INCIDENTE STRADALE/ Roma, via Pontina chiusa dopo uno scontro camion-mezzo rifiuti Ama (oggi 29 novembre 2017)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 29 novembre 2018: Roma, Pontina chiusa dopo lo scontro tra un camion e il mezzo rifiuti di Ama. Aurelia, tamponato cantante X Factor dopo concerto

29 novembre 2017 Niccolò Magnani

Incidente stradale (LaPresse)

La capitale Roma questa mattina vive un momento decisamente no per un doppio incidente stradale pauroso che nel giro di poche ore ha portato la Pontina e l’Aurelia in gravi condizioni di viabilità, oltre ad alcuni feriti per fortuna non gravissimi nel duplice impatto. Mentre un uomo all’alba è purtroppo morto investito proprio sulla Pontina: aveva 60 anni, l’impatto con un’auto che l’ha preso dentro mentre stava attraversando la strada è stato fatale e la mattina ha di certo cominciato con il piede sbagliato nella capitale. Qualche ora più tardi invece, altro scontro, questa volta pesante per il traffico: all’altezza di Castel di Decima, un camion si è scontrato con un mezzo rifiuti dell’Ama bloccando di fatto l’intero traffico. Come riporta Roma Today, «Sul posto i Vigili del Fuoco, per estrarre dalle lamiere i conducenti, i sanitari del 118 e la Polizia Locale. La strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato a Castel di Decima, 4 i chilometri di coda a partire da via Monte D'Oro»: con la strada chiusa, viabilità del tutto ko, mentre per i conducenti per fortuna non ci sono gravi condizioni dopo lo schianto avvenuto ancora per cause tutte da accertare.

ROMA, AURELIA: PAURA PER IL CANTANTE DI X FACTOR

Non più la Pontina, ma è la strada statale SS1 Aurelia a presentare un nuovo incidente stradale, con l’aggiunta di un personaggio famoso che è rimasto coinvolto e trasportato d’urgenza al pronto soccorso Aurelia Hospital. Brutta avventura stanotte per Lorenzo Bonamano, eliminato alla prima puntata dei Live di X Factor nella squadra di Fedez: aveva sostenuto ieri sera un concerto a Milano e stava tornando a casa sua, a Cerveteri. Giunto però a Ladispoli, nella frazione Cerenova, l’impatto spaventoso: un pirata della strada che procedeva a fari spenti ha tamponato violentemente l’auto guidata da Bonamano che è andato così fuori strada e ha pestato la testa contro il parabrezza in maniera ovviamente violenta. Il pirata, in quanto tale, non si è fermato ed è fuggito via non prestando soccorso: «Lorenzo ha riportato una lieve commozione cerebrale, una ferita al mento suturata con tre punti, qualche livido e qualche conseguenza a livello vertebrale e per questo dovrà indossare il collare per qualche giorno. La prognosi è di una decina di giorni», ne scrive Roma Fanpage che ha dato la notizia questa mattina. Un testimone sul luogo però è riuscito comunque ad annotare il numero della targa e il modello della vettura, e questo ha permesso di rintracciarlo, con il probabile fermo nelle prossime ore. Le condizioni di Lorenzo sono buone per fortuna, anche se la paura è stata davvero tanta.

