MARTINA ROSSI/ Svolta nelle indagini, rinviati a giudizio i due aretini: niente archiviazione

Martina Rossi, svolta nelle indagini. Rinviati a giudizio i due aretini, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, accusati di aver causato la morte della ragazza ligure a Maiorca nel 2011

29 novembre 2017 Fabio Belli

Martina Rossi

Svolta nelle indagini per la morte di Martina Rossi, la ventenne studentessa ligure morta dopo la caduta dal balcone di un albergo a Palma di Maiorca, in Spagna, dove stava trascorrendo le vacanze estive. Sono stati infatti ufficialmente rinviati a giudizio i due ragazzi toscani di Castiglion Filibocchi in provincia di Arezzo, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, ritenuti responsabili della morte di Martina, lanciatasi secondo gli inquirenti dal balcone per sfuggire a un tentativo di violenza sessuale dei due. “Un passo avanti è stato fatto – ha commentato il padre di Martina, Bruno Rossi – adesso il percorso sarà lungo. Sarà un lavoro complicato evidenziare cosa è accaduto. Non è stato semplice, quello di oggi è un inizio di un percorso che continuerà fin quando avremo la forza di andare avanti”.

LA COMPLESSITA' DEL PROCESSO

La ricostruzione degli eventi di quella notte dell’agosto 2011 a Maiorca, quando sono accaduti i fatti che hanno portato alla tragica morte di Martina Rossi, è stata particolarmente lenta e laboriosa. La procura di Arezzo ha stabilito come la giovane ligure sia caduta dal sesto piano dell’albergo Santa Ana a Palma di Maiorca, nota località di villeggiatura presso le Isole Baleari in Spagna, per cercare una via di fuga dalla brutale aggressione a sfondo sessuale dei due aretini. Una tesi perorata dagli avvocati dei genitori di Martina. Luca Fanfani e Stefano Savi. Riguardo il rinvio a giudizio, l’avv. Savi ha dichiarato: “Il processo sarà complesso, gli spagnoli hanno liquidato questo come molti altri casi simili, come se fosse un suicidio. Le procure italiane invece hanno fatto un grande lavoro”. Un atteggiamento che secondo gli avvocati difensori della famiglia Rossi ha procurato grandi rallentamenti alle indagini, impedendo di fare chiarezza in tempi rapidi su quello che è stato il ruolo nella tragica vicenda di Vanneschi e Albertoni.

PRIMA UDIENZA IL 13 FEBBRAIO

I legali dei due ragazzi aretini avevano invece chiesto l’archiviazione del caso, a causa della mancanza di prove e riscontri certi, e soprattutto l’eccessivo tempo trascorso rispetto ai fatti, sostenendo la causa dell’archiviazione e del suicidio già portata avanti inizialmente dagli inquirenti spagnoli. Tesi ritenuta non attendibile, ed ora Vanneschi e Albertoni dovranno affrontare un processo, con la prima udienza messa in calendario per il prossimo 13 febbraio, anche se ufficialmente il fascicolo del processo sarà costituito prima delle festività natalizie, il prossimo 20 dicembre. L’avvocato di Luca Vanneschi, Stefano Buricchi, si è detto comunque convinto della possibilità di provare l’innocenza del suo assistito: ““Il processo ci darà l’opportunità di dimostrare l’innocenza del mio assistito – sostiene Stefano Buricchi, legale di Luca Vanneschi – e soprattutto una volta concluso la vicenda si chiuderà definitivamente, e questa spada di Damocle non penderà più sopra di lui”.

