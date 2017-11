METEO/ Temporali e neve tornano protagonisti (ultime notizie oggi 29 novembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 29 novembre 2017. Allerta meteo su tutta la costiera tirrenica con forti temporali. Cadrà copiosa la neve invece al nord del paese.

29 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Se il maltempo colpirà in maniera copiosa il centro-nord del paese ci sarà spazio però anche per il sole nella giornata di oggi, mercoledì 29 novembre 2017. Vedremo bel tempo nella mattinata sulla Sicilia, sulla Puglia e su parte della Calabria. Tanto che le temperature arriveranno addirittura a quattordici gradi centigradi su Catania. Nel pomeriggio i termometri vedranno il Mercurio ancora salire al sud con diciotto gradi a Palermo. Nonostante in alcune zone si potrebbe arrivare ad avere una temperatura anche gradevole si dovrà fare molta attenzione al vento che sarà forte soprattutto sul versante ionico andando a colpire sia la Calabria che la Puglia. Questo potrebbe quindi rendere le temperature percepite molto più basse di quelle viste sul termometro. Non dovrebbe piovere per tutta la giornata in questa zona anche se potrebbero esserci delle eccezioni.

PREVISIONI METEO, TEMPORALI SULLA COSTA TIRRENICA

Il maltempo continua ad essere molto preoccupante per quanto riguarda tutto il nostro paese. La giornata di oggi, 29 novembre 2017, infatti sarà condizionata da forti temporali e anche dalla neve. La pioggia cadrà copiosa soprattutto sul versante tirrenico. Dalla mattina alla sera infatti la pioggia sarà importante e cadrà dalla Liguria fino alla Campania in maniera incessante con la possibilità che scatti quindi anche l'allerta meteo. La neve invece sarà protagonista nell'estremo nord del nostro paese per tutto il versante delle Alpi. Non saranno nevicate forti, ma non dovrebbe piovere e quindi il ghiaccio sicuramente attecchirà. Le temperature minime saranno comunque in media con il resto degli altri giorni con i gradi che scenderanno sotto lo zero solo in provincia di Aosta nella mattinata dove ci sarà un meno uno. Non bisogna sottovalutare nemmeno il vento che sarà forte in corrispondenza delle piogge che vedremo sul Tirreno.

